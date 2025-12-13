Росія втратила темп наступу в Покровську: що говорять у ЗСУ

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Російські загарбники не змогли прорвати оборону Сил оборони України у північній частині Покровська. Попри активні атаки, ворог втрачає темп і намагається впливати на ситуацію через пропагандистські повідомлення.

Про це розповіли в 7-му корпусі Десантно-штурмових військ у Telegram.

Російські пропагандисти вже вчетверте оголосили про «захоплення» міста, намагаючись видати бажане за дійсне. Утім, фото та відео, які вони демонструють, відображають лише центральну частину Покровська.

Українські захисники наголошують, що ворожі інформаційні вкиди працюють лише для тих, хто покладається на телевізор.

«Покровськ — лише назва на карті для пропаганди», — йдеться у повідомленні 7 корпусу.

Насправді ж ЗСУ контролюють північ міста та продовжують наступальні дії.

«Бійці 425-го окремого штурмового полку „Скеля“ у взаємодії з іншими підрозділами проводять штурмові рейди на південь від залізниці. Наші військові крок за кроком ліквідовують противника, спалюють ворожі ганчірки та повертають український стяг», — повідомили у 7 корпусі ДШВ.

Ця тактика дозволяє українським силам поступово відновлювати контроль над кожним метром міста та зміцнювати позиції на ключових напрямках.

Нагадаємо, українські військові кажуть, що Покровськ-Мирноград залишаються найгарячішими точками на всій лінії фронту. Росіяни часто використовують малі піхотні групи, намагаючись просочуватися між позиціями Сил оборони. Водночас вони застосовують і техніку, намагаючись підтримати атаки.