Атака українських дронів / © ТСН.ua

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У ніч на 28 листопада підрозділи Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони завдали ударів по трьох стратегічних об’єктах нафтової галузі Росії. Під ураження потрапили дві нафтоперекачувальні станції — «Самара» та «Нурліно», а також Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. На об’єктах зафіксували пожежі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Однією з цілей стала лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара», розташована поблизу населеного пункту Просвєт Самарської області. Після удару в резервуарному парку об’єкта спалахнула пожежа.

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Ця станція є одним із ключових вузлів російської компанії «Транснефть», де формують експортну суміш нафти Urals. За даними СБУ, через неї проходить до половини російського нафтового експорту.

Ще одним ураженим об’єктом стала нафтоперекачувальна станція «Нурліно» в Башкортостані. Її атакували далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа».

Станція розташована на відстані понад 1200 кілометрів від українського кордону та входить до системи магістральних нафтопроводів «Транснефти». Вона забезпечує перекачування значних обсягів російської нафти.

Вибухи та пожежа на НПЗ

Третім об’єктом атаки став Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області Росії.

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Підприємство має потужність переробки до 7,5 млн тонн нафти на рік. За інформацією СБУ, після удару безпілотників у районі заводу пролунали вибухи та виникла пожежа.

Удари по нафтовій інфраструктуру Росії триватимуть

У Службі безпеки наголошують, що російська нафтова галузь є одним із ключових джерел фінансування війни проти України.

Ураження нафтопереробних заводів і станцій транспортування нафти має зменшувати експортні можливості Росії, скорочувати надходження до її бюджету та ускладнювати забезпечення російських військ пальним.

СБУ заявляє, що продовжуватиме систематичну роботу зі зниження нафтових доходів РФ, які використовуються для фінансування збройної агресії проти України.

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Нагадаємо, масовані удари України по російських нафтопереробних заводах призвели до різкого скорочення виробництва пального. Обсяги переробки нафти в РФ впали до найнижчого рівня за понад два десятиліття.

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