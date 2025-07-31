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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
267
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2 хв

Росія вигадала "перемогу" в Часовому Яру: що відбувається насправді

У Кремлі знову вдалися до інформаційної маніпуляції: ЗСУ не здавали Часів Яр.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ на фронті

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Міністерство оборони Росії заявило, що їхні війська нібито «звільнили» місто Часів Яр у Донецькій області. Утім, українська сторона категорично спростувала цю інформацію, назвавши її черговим прикладом російської дезінформації в межах гібридної війни.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Оперативно-стратегічного угруповування військ «Хортиця» Віктор Трегубов

У заяві російського відомства, йшлося про те, що внаслідок дій так званого «Південного угрупування» на краматорсько-дружківському напрямку нібито вдалося «звільнити місто Часив Яр Донецької Народної Республіки». Водночас у повідомленні не було надано жодних доказів, що підтверджують фактичний контроль над населеним пунктом.

«Ситуація в Часовому Яру така ж, як і в останні місяці. Росіяни просто знов брешуть — саме для того, щоб воно розійшлося хоча б у вигляді спростувань», — заявив Трегубов.

Ці слова підтверджують і останні оновлення аналітичної карти OSINT-проєкту DeepState, згідно з якими станом на 30 липня під тимчасовим контролем окупантів перебувають лише східні та північні околиці Часового Яру. Основна частина міста — зокрема центр і захід — перебуває під контролем Сил оборони України.

Раніше Міністерство оборони Росії вже неодноразово вдавалось до фейкових заяв про «захоплення» населених пунктів, які насправді залишались у сірій зоні або ж перебували під українським контролем. Такі інформаційні атаки є елементом психологічного тиску як на українське суспільство, так і на власне населення РФ, з метою демонстрації удаваних «успіхів».

Варто зазначити, що Часів Яр є стратегічно важливим пунктом на Донеччині, розташованим поблизу Бахмута, за який тривали запеклі бої у 2022–2023 роках. Втрати цього міста могли б створити загрозу для Краматорської агломерації, однак наразі ситуація залишається контрольованою.

Нагадаємо, російські війська продовжують наступальні дії на сході та півдні України. Станом на 31 липня окупанти повністю захопили Верхньокам’янське в Донецькій області та Кам’янське на Запоріжжі.

Також зафіксовано просування ворога в районах Івано-Дар’ївки та Білої Гори, де тривають інтенсивні бої. Обстановка на цих ділянках фронту залишається складною. Водночас аналітики оновили карту бойових дій у районі Маліївки на Дніпропетровщині.

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