Балістична ракета / © Israel Aerospace Industries Ltd

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Росія суттєво наростила виробництво балістичних ракет і тепер виготовляє одну приблизно кожні п'ять годин. При цьому Москва намагається ще більше прискорити виробництво озброєння, яким атакує українські міста та енергетичну інфраструктуру.

Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО в Берліні, повідомляє Business Insider.

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За його словами, Росія дедалі активніше застосовує проти України балістичні та крилаті ракети. Лише минулого місяця окупанти випустили 153 балістичні ракети.

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Минулими вихідними російська армія здійснила чергову масовану атаку, застосувавши близько 110 ракет, серед яких було понад два десятки балістичних, а також більш ніж 400 безпілотників.

«Кожні п'ять годин противник виробляє одну балістичну ракету і продовжує нарощувати цей темп. Головними цілями Росії є цивільне населення та цивільна інфраструктура», — наголосив Хмара.

Міністр також зазначив, що Москва методично атакує українську енергетику, намагаючись зруйнувати критично важливу інфраструктуру.

Скільки ракет накопичила Росія

На початку листопада Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило оцінку російських запасів озброєння.

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За даними ГУР, станом на жовтень Росія мала в резерві до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет.

Тоді українська розвідка оцінювала виробничі можливості РФ приблизно у 110 балістичних ракет на місяць. Йдеться, зокрема, про ракети 9М723 для комплексів «Іскандер-М» та РМ-48У, які запускають із систем С-400.

Як Україна намагається зменшити ракетну загрозу

За словами Хмари, Україна не лише намагається перехоплювати російські ракети, а й завдає ударів по установках, із яких їх запускають.

Протягом останніх місяців українські сили уразили 16 систем «Іскандер» і С-400, повідомив міністр.

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«Ми також працюватимемо над зменшенням можливостей Росії виробляти зброю. Саме тому об'єкти оборонної промисловості противника входять до переліку наших цілей», — заявив він.

Водночас перехоплення балістичних ракет залишається одним із найскладніших завдань української протиповітряної оборони через їхню високу швидкість.

Київ продовжує звертатися до західних партнерів із проханням надати більше ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3, які використовують для протидії російській балістиці.

Хмара повідомив, що Україна запропонувала союзникам нову схему постачання: передавати необхідні ракети з наявних запасів уже зараз, а згодом поповнювати їх за рахунок нових виробів за раніше укладеними українськими контрактами.

На думку міністра, це дозволить значно швидше посилити українську протиракетну оборону.

Росія може накопичувати балістичні ракети для зимових ударів

Нагадаємо, Росія могла свідомо скоротити застосування балістичних ракет, щоб зберегти їх для масштабніших атак узимку. Таку думку висловив аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Патрік Болдер.

Узимку під загрозою можуть опинитися не лише енергетичні об'єкти, а й системи водопостачання, каналізації та підприємства оборонної промисловості. Болдер вважає, що такими ударами Москва намагатиметься виснажити українську економіку та посилити тиск на населення.

Росія застосовує нові модифікації «Гераней» проти України

Нагадаємо, фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив про застосування Росією нової модифікації «Герань-5 К5-К». Безпілотник отримав систему оптичної навігації, а також збільшені дальність, швидкість і висоту польоту.

Крім того, за словами народного депутата Федора Веніславського, Росія випробовує реактивний дрон «Герань-6», який потенційно здатний розвивати швидкість до 1000 км/год і нести велику бойову частину.

Такі характеристики можуть суттєво ускладнити перехоплення російських безпілотників українською ППО.

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