Росія виготовляє сотні крилатих ракет, але запускає лише десятки: у чому причина

Російський бомбардувальник Ту-160. / © Getty Images

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За останні три дні Росія здійснила три комбіновані удари по Україні з використанням балістичних, крилатих та високошвидкісних ракет, а також дронів Shahed. Найбільший обстріл стався в ніч на 25 травня — тоді РФ застосувала 55 крилатих ракет різних типів, з яких 45 були збиті, а вже наступної ночі — ще 9 ракет типу Х-101. Всього за два дні — 64 ракети.

Про це пише Defense Express.

При цьому для запуску були залучені не лише звичні Ту-95МС, а й стратегічні бомбардувальники Ту-160, використання яких — рідкість. Останні рази Ту-160 застосовували 17 листопада 2024 року та 18 травня 2023-го.

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Хоча Росія щомісяця виробляє приблизно 150 ракет великої дальності, темпи їх використання значно нижчі. За перші п’ять місяців 2025 року зафіксовано лише п’ять комбінованих атак із використанням крилатих ракет, загалом 191 ракета повітряного, морського й наземного базування.

Чому РФ не запускає більше?

Дефіцит ракетоносіїв.

На озброєнні Росії близько 40–50 Ту-95МС, однак не всі у льотному стані. Частина Ту-160 — на ремонті, ще частина — в резерві або небоєздатна.

Ризики для флоту.

Запуск “Калібрів” із надводних кораблів — небезпечний через загрозу знищення, а можливості підводного флоту обмежені. Більшість субмарин РФ не можуть повноцінно обслуговуватись.

Обмеження інфраструктури.

Після українського удару по базі “Енгельс” у березні 2025-го, ймовірно, була пошкоджена система підготовки ракет до пуску. Через це літаки переносять на віддалені бази, наприклад, “Оленья” або “Белая”, що підвищує навантаження на авіапарк.

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Зношеність бомбардувальників.

Через економію ресурсу, Ту-95МС запускають не по 6–8 ракет, як раніше, а лише 1–3. Це може бути пов’язано як із технічними проблемами, так і з побоюванням втрати носіїв.

Раніше у ВМС пояснили, як відрізнити підготовку до запуску крилатих ракет “Калібр” в морі. Ці ракети зазвичай запускають з підводних човнів, які перебувають у морі певний час.