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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія використовує "Шахеди" для мінування: поліція попереджає про нову загрозу

Окупанти використовують дрони Shahed для дистанційного мінування.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Безпілотники

Безпілотники

На Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Поліція закликає до максимальної обережності.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції у Telegram.

Вибухотехніки Національної поліції попереджають громадян про чергову небезпеку, яку несе ворожий БпЛА. Силами оборони України на Сумщині був збитий російський ударний безпілотник, до крил якого були прикріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3.

За даними поліції, таким чином РФ може дистанційно мінувати дороги, поля, сільськогосподарські угіддя та інші ділянки місцевості.

Що відомо про міну ПТМ-3

Це невелика протитанкова міна у пластиковому корпусі, оснащена магнітним детонатором, який спрацьовує на техніку, що проїжджає поруч або знаходиться поряд. Небезпека полягає в тому, що міна може бути важко помітною у траві та не викликає підозр до моменту спрацювання.

Кому варто бути особливо уважним

Поліція особливо звертається до:

  • водіїв сільськогосподарської техніки, що працює в полі;

  • автомобілістів, які пересуваються польовими або ґрунтовими дорогами з обмеженою видимістю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що в ударних дронах РФ знайшли індійські компоненти. Це дрони, які використовуються на фронті та проти цивільних, зокрема — шахед/герань.

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