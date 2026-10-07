Росія використовує ШІ для планування атак на українські міста: у Повітряних силах розкрили деталі

Штучний інтелект / © Фото з відкритих джерел

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Росія використовує штучний інтелект під час планування атак на українські міста. Зокрема, йдеться про побудову маршрутів ударів та розпізнавання цілей.

Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ в напрямку протиповітряного прикриття полковник Юрій Черевашенко, - пише Укрінформ.

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За його словами, точно оцінити масштаби застосування Росією штучного інтелекту наразі складно, однак українські військові бачать ознаки його використання.

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Як приклад Черевашенко навів тривалі атаки по Одесі, які відбувалися хвилями з дуже короткими паузами.

"Точно оцінити масштаби складно, але ми бачимо елементи ШІ в їхній роботі. Зокрема — у плануванні ударів. Були атаки по Одесі, які тривали довго, хвилями, з дуже короткими паузами. На мою думку, без ШІ це було б надзвичайно складно", — сказав він.

Черевашенко також заявив, що впевнений у використанні росіянами ШІ щонайменше для планування маршрутів атак. Крім того, такі технології застосовують для розпізнавання цілей.

Україна зі свого боку також впроваджує штучний інтелект у системи протидії російським атакам.

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"Ми також впроваджуємо штучний інтелект. Наприклад, в автоматизованих турелях", — зазначив представник Повітряних сил.

За словами Черевашенка, одним із найскладніших напрямків для української ППО залишається Чорне море. Над морем контролювати повітряний простір важче, тоді як російські війська мають більше можливостей для вибору маршрутів запуску. Ситуацію додатково ускладнюють туман, шторм та інші несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, що раніше Ватикан попередив світ про загрозу апокаліпсису через штучний інтелект

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