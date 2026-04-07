Росія використовує сусідні країни для ударів по Україні: Ігнат озвучив перелік

Шахед. / © ТСН.ua

Реклама

Армія агресорки Росії використовує Білорусь та інші сусідні країни для прольоту ударних безпілотників під час атак на Україну.

Про це заявив начальник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Противник для прольотів використовує територію Молдови, невизнаного Придністров’я, Румунії, й Білорусі, зокрема. Це вже факт залишається фактом. Неодноразово ми повідомляли, що російські дрони навіть не через територію України прямують, обходячи потенційні зони ураження своїх дронів», — наголосив Ігнат.

Реклама

З його слів, можливо, що на території Білорусі є вишки та ретранслятори, які можуть допомагати росіянам керувати своїми засобами. Ігнат наголосив, що під час атак на західні області України часто відбувався «проліт дронів один за одним просто по кордону з Білоруссю».

«Щоб зробити їх більш стійкими до подавлення РЕБ, щоб більше засобів пролітало, противник, ймовірно, може використовувати допомогу, власне, сусідньої держави, щоб дрони долітали безперешкодно», — додав представник Повітряних сил.

Водночас Ігнат наголосив, що не має інформації про те, які саме пункти управління є у Білорусі.

Днями видання Forbs опублікувало матеріал про те, що нібито на території Білорусі розпочалося будівництво баз для ударів дронами великої дальності. За даними Reuters, Кремль планує звести в сусідній республіці чотири такі станції.

Реклама

Втім, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив: інформація у ЗМІ, що Росія будує бази для атак у Білорусі, не відповідає дійсності. З його слів, Forbes неправильно інтерпретувало заяву президента Володимира Зеленського про знищення чотирьох пунктів управління БпЛА в Білорусі.