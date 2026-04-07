Росія використовує сусідні країни для ударів по Україні: Ігнат озвучив перелік
Дрони агресорки Росії один за одним пролітають по білоруському кордону та атакують Україну.
Армія агресорки Росії використовує Білорусь та інші сусідні країни для прольоту ударних безпілотників під час атак на Україну.
Про це заявив начальник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
«Противник для прольотів використовує територію Молдови, невизнаного Придністров’я, Румунії, й Білорусі, зокрема. Це вже факт залишається фактом. Неодноразово ми повідомляли, що російські дрони навіть не через територію України прямують, обходячи потенційні зони ураження своїх дронів», — наголосив Ігнат.
З його слів, можливо, що на території Білорусі є вишки та ретранслятори, які можуть допомагати росіянам керувати своїми засобами. Ігнат наголосив, що під час атак на західні області України часто відбувався «проліт дронів один за одним просто по кордону з Білоруссю».
«Щоб зробити їх більш стійкими до подавлення РЕБ, щоб більше засобів пролітало, противник, ймовірно, може використовувати допомогу, власне, сусідньої держави, щоб дрони долітали безперешкодно», — додав представник Повітряних сил.
Водночас Ігнат наголосив, що не має інформації про те, які саме пункти управління є у Білорусі.
РФ втягує Білорусь у війну — останні новини
Днями видання Forbs опублікувало матеріал про те, що нібито на території Білорусі розпочалося будівництво баз для ударів дронами великої дальності. За даними Reuters, Кремль планує звести в сусідній республіці чотири такі станції.
Втім, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив: інформація у ЗМІ, що Росія будує бази для атак у Білорусі, не відповідає дійсності. З його слів, Forbes неправильно інтерпретувало заяву президента Володимира Зеленського про знищення чотирьох пунктів управління БпЛА в Білорусі.