Росія платить мільярди вербувальникам на війну проти України

Російська влада офіційно витрачає бюджетні кошти на заохочення вербувальників, які відправляють людей воювати проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські медіа.

Станом на зараз у кожному третьому регіоні Росії запроваджено виплати для осіб, які займаються вербуванням на війну. Лише в 11 регіонах, що оприлюднили офіційні звіти, на ці цілі вже витратили щонайменше 2 млрд рублів (понад 25 млн доларів).

Можливість «заробити» на відправленні когось іншого на фронт з’явилася в росіян улітку 2024 року. Водночас деякі регіони почали пропонувати «бонуси» для військкомів і силовиків ще навесні того ж року.

До жовтня 2025 року система виплат діяла вже в кожному третьому регіоні держави-агресорки. Розмір винагороди залежить від категорії завербованого:

за людину з іншого регіону або з-за кордону платять до 574,7 тис. рублів (приблизно 7250 доларів);

за мігранта з пострадянських країн — 80,4 тис. рублів (близько 1000 доларів);

за місцевого жителя — лише 57,4 тис. рублів (приблизно 725 доларів).

Втім, у регіонах, де провалено план із вербування, виплати сягають півмільйона рублів навіть за місцевих мешканців.

Половина регіонів (шість із одинадцяти) виділяли кошти для таких «бонусів» із резервних фондів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і стихійних лих.

Найбільше грошей витратила Саратовська область — там вербувальникам виплатили близько 400 млн рублів (понад 5 млн доларів). Для порівняння, таку саму суму область спрямувала у 2025 році на будівництво житла в межах програми переселення громадян з аварійних будинків.

Раніше повідомлялося, що Росія активно вербує іноземців, обіцяючи високі зарплати, але замість працевлаштування відправляє їх воювати проти України.

Ми раніше інформували, що кілька громадян Того опинилася в українському полоні після участі у бойових діях на боці Росії.