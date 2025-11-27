Росія випробовує нову тактику: “Шахеди” почали полювати на українську авіацію

Російські «Шахеди» полюють на українську авіацію

Реклама

Росія випробовує нову тактику на полі бою — використовує вибухові дрони-камікадзе Shahed для полювання на українські літаки та гелікоптери безпосередньо у повітрі. Ця зміна тактики є спробою Москви придушити протиповітряну оборону та повітряні сили Києва, які активно задіяні для збивання російських дронів.

Про це повідомив заступник міністра оборони України з інновацій Юрій Мироненко у коментарі Business Insider.

Оператор-керовані «Шахеди»

За словами Мироненка, Росія постійно тестує нові можливості для глибоких ударів. Йдеться як про «нові модифікації Shahed, так і абсолютно інші моделі». Серед нових тактик — використання оператор-керованих дронів Shahed поблизу лінії фронту, зв’язок з якими підтримується через антени, розміщені на окупованих територіях України, у РФ або сусідній Білорусі.

Реклама

«Протистояти таким „Шахедам“ ще складніше, оскільки вони пілотуються в режимі реального часу, що дозволяє оператору реагувати на поточну ситуацію і навіть намагатися вразити наші літаки чи гелікоптери в повітрі», — пояснив Мироненко.

Досі українські військово-повітряні сили, включно з винищувачами та гелікоптерами, відігравали ключову роль у збиванні російських дронів. Нова тактика Москви, спрямована на ураження авіації дронами, очевидно, є спробою зменшити ефективність української ППО.

Новий Shahed-107 на фронті

Традиційно російські «Шахеди» використовувалися для ударів по містах та цивільній інфраструктурі далеко від лінії фронту. Проте, як підтвердило Головне управління розвідки (ГУР) МО України, Росія почала активно застосовувати нові іранські дрони Shahed-107 для ударів по позиціях на передовій.

ГУР повідомило, що Shahed-107 має розмах крил близько 3 метрів, хвостові стабілізатори хрестоподібної форми та корпус із вуглецевого волокна. Один із виявлених дронів був оснащений 15-кілограмовою потужною фугасною боєголовкою. За оцінками, операційний радіус цього дрона становить 300 км.

Реклама

Асиметричні відповіді Києва

Юрій Мироненко наголосив, що українські захисники здатні реагувати на загрозу нових російських озброєнь і робити це «дуже швидко». Однак деталі контрзаходів не розголошуються з міркувань безпеки, щоб ворог не зміг зрозуміти природу протидії.

Слід зазначити, що Україна також активно розвиває власні асиметричні відповіді. Наприклад, нещодавно Сили спеціальних операцій України повідомили про перший в історії успішний випадок, коли український дрон збив у повітрі російський гелікоптер Мі-8.