Росія випустила нову зброю: що відомо про реактивні "Шахеди", які складно збити

Шахеди / © ТСН

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Під час останніх нічних атак на Київ мешканці столиці почули незвичний гучний звук у небі. Як згодом підтвердили у Повітряних силах України та Міністерстві внутрішніх справ, це були реактивні дрони-камікадзе — так звані «реактивні шахеди».

Про це пише BBC.

Цей новий тип безпілотників має турбореактивний двигун і розвиває швидкість понад 500 км/год. Для порівняння: звичайний Shahed летить у кілька разів повільніше. Реактивні дрони надзвичайно маневрові та невловимі — на радарах виглядають як крилаті ракети, а тому українським ППО надзвичайно важко їх збивати.

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За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, наразі йдеться про поодиноке застосування таких апаратів, однак вони вже показали серйозну ефективність.

Очільник МВС Ігор Клименко підтвердив, що під час атаки 31 липня ці дрони заходили з різних напрямків, а вже через годину після удару Росія випустила ракети. Реактивні Shahed-238 атакували не лише Київ, а й об’єкти критичної інфраструктури в інших регіонах.

Що таке Shahed-238:

Це модернізована версія іранського дрона-камікадзе, яку вперше продемонстрували у листопаді 2023 року. З січня 2025 року Росія почала виробляти свій аналог — «Герань-3», оснащений турбореактивним двигуном Tolou-10/13.

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Новий дрон здатен долати до 2500 км і летіти на висоті до 9 км. Це означає, що його можуть збивати лише зенітно-ракетні комплекси або реактивна авіація. Мобільні групи, дрони-перехоплювачі чи легка авіація — безсилі.

Фахівці попереджають, що для боротьби з такими дронами потрібна повноцінна зенітна артилерія з програмованими снарядами. Але один такий снаряд коштує понад 1000 євро. До того ж, їхнє виробництво тривале, а кількість — обмежена.

Військові експерти наголошують: поява реактивних «шахедів» — це не імпровізація, а результат системної роботи Росії з адаптації іранських технологій до своїх потреб. І тепер Україна має шукати нові способи протидії ще одній смертоносній загрозі.

Нагадаємо, мобільні вогневі групи з великокаліберною стрілецькою зброєю проти таких дронів безсилі. Через швидкість і висоту польоту їх можуть вражати лише:

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винищувальна авіація,

наземні системи ППО середньої та великої дальності: Iris-T, NASAMS,

зенітна артилерія з програмованими боєприпасами.