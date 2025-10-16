- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 210
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 15 жовтня 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південно-західний;
БпЛА на заході Сумщини, курсом на Чернігівщину;
БпЛА на Харківщині, курсом на Дніпропетровщину;
БпЛА на півдні Харківщини та сході Дніпропетровщини, вектором руху на Краматорськ.
Нагадаємо, що військовий оглядач Богдан Мирошников спростував чутки про нібито повну окупацію Куп’янська, наголосивши, що українські захисники продовжують тримати оборону, попри складну ситуацію.