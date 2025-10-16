ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

Росія випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 15 жовтня 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південно-західний;

  • БпЛА на заході Сумщини, курсом на Чернігівщину;

  • БпЛА на Харківщині, курсом на Дніпропетровщину;

  • БпЛА на півдні Харківщини та сході Дніпропетровщини, вектором руху на Краматорськ.

Нагадаємо, що військовий оглядач Богдан Мирошников спростував чутки про нібито повну окупацію Куп’янська, наголосивши, що українські захисники продовжують тримати оборону, попри складну ситуацію.

Дата публікації
Кількість переглядів
210
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie