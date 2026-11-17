Ракета (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Черкащина зазнала масованої ракетної атаки. У Смілі під ударом опинилася промислова інфраструктура, пошкоджено навчальний заклад і житлові будинки. Шестеро людей дістали травми.

Про наслідки російських обстрілів повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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За його словами, від ночі російські війська атакували Смілу вісьмома ракетами. Місто пережило дві хвилі обстрілів.

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«Під ударом опинилася промислова інфраструктура. Також пошкоджено заклад професійної освіти та вибито вікна в житлових будинках поруч», — повідомив Табурець.

Внаслідок атаки постраждало шестеро людей. Усіх госпіталізували. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

На місцях ударів працюють необхідні служби. Обстеження пошкоджених територій триває.

Ситуація зі світлом на Черкащині

Крім того, в Уманському районі через попередню російську атаку на українську енергетику тимчасово не діють графіки погодинних відключень електроенергії.

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Енергетики працюють над стабілізацією ситуації.

Також за інформацією очільника ОВА, протягом 16–17 листопада Сили протиповітряної оборони знешкодили три російські безпілотники в межах Черкаської області.

Що відомо про ситуацію на Черкащині

Напередодні Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через наслідки цього удару в Уманському районі Черкащини тимчасово не діють графіки погодинних відключень електроенергії. Енергетики працюють над стабілізацією ситуації.

Крім того, за даними начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, протягом 16–17 листопада сили ППО знешкодили три російські безпілотники в межах області.

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