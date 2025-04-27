Росія висунула умови для "безумовного" перемир’я: що сказав Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров. / © Associated Press

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Москва погодиться на “безумовне” припинення вогню в Україні лише за дотримання низки вимог.

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю CBS news, текст якого опублікували на сайті МЗС РФ.

За його словами, Росія вимагає повного припинення постачання зброї українській армії.

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“Президент Росії сказав, що ми націлені на припинення вогню, але ми хочемо гарантій, що воно не буде знову використане для посилення ЗСУ і що постачання зброї має бути припинено”, - відповів російський міністр.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що держава-агресорка готова шукати баланс інтересів щодо поступок Україні для укладення мирної угоди.