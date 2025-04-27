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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія висунула умови для "безумовного" перемир’я: що сказав Лавров

Росія вимагає повного припинення постачання зброї українській армії.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров. / © Associated Press

Москва погодиться на “безумовне” припинення вогню в Україні лише за дотримання низки вимог.

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю CBS news, текст якого опублікували на сайті МЗС РФ.

За його словами, Росія вимагає повного припинення постачання зброї українській армії.

“Президент Росії сказав, що ми націлені на припинення вогню, але ми хочемо гарантій, що воно не буде знову використане для посилення ЗСУ і що постачання зброї має бути припинено”, - відповів російський міністр.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що держава-агресорка готова шукати баланс інтересів щодо поступок Україні для укладення мирної угоди.

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