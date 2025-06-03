Росія вивела до Чорного і Середземного морів ракетоносії: скільки "Калібрів" на бортах

Російський корабель запускає ракети «Калібр»

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Армія РФ вивела у Чорне море два носії крилатих ракет «Калібр». Натомість у Середземному морі перебувають три російські кораблі, які одночасно можуть запустити 20 ракет цього типу.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет;

в Азовському морі ворожих кораблів немає;

у Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

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до Чорного моря — 10 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.

У Військово-морських силах ЗСУ зазначили, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.