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- Війна
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Росія вивела до Чорного і Середземного морів ракетоносії: скільки "Калібрів" на бортах
Російські кораблі станом на ранок 3 червня одночасно можуть запустити 20 ракет.
Армія РФ вивела у Чорне море два носії крилатих ракет «Калібр». Натомість у Середземному морі перебувають три російські кораблі, які одночасно можуть запустити 20 ракет цього типу.
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.
У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет;
в Азовському морі ворожих кораблів немає;
у Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря — 10 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря — три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
У Військово-морських силах ЗСУ зазначили, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.