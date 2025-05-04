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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія вивела у Чорне море ракетоносій з "Калібрами": який можливий залп

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
"Калібр"

"Калібр" / © Associated Press

Станом на 06:00 04 травня 2025 у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет.

Про це інформують Військово-Морські Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

  • в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 13 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

  • до Азовського моря — 3 судна, які продовжили рух з протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, що раніше вперше в історії: український дрон Magura у Чорному морі знищив російський винищувач.

Удар стався поблизу Новоросійська, де російські сили ховають залишки свого Чорноморського флоту.

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