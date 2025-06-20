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- Війна
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Росія вивела в Чорне море ракетоносій з "Калібрами": ЗСУ попереджають про нову загрозу
У Чорному морі зафіксовано один носій «Калібрів» із загальним залпом до шести ракет, у зв’язку з цим для України існує загроза обстрілу.
Станом на ранок, 20 червня, Росія вивела в Чорне море носій крилатих ракет типу «Калібр». У зв’язку з цим для України існує загроза обстрілу.
Про це йдеться у звіті Військово-морських сил ЗСУ.
Зокрема, станом на ранок, у Чорному морі зафіксовано один носій «Калібрів» із загальним залпом до шести ракет.
Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Однак в Середземному морі перебуває два ворожі кораблі. Проте, жодне з них не є носієм крилатих ракет типу «Калібр».
Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря — дев’ять суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря — сім суден, з них чотири рухалось з протоки Босфор.
«Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 20 червня російські війська масовано вдарили по Одесі безпілотниками. Була пошкоджена цивільна інфраструктура і виникла пожежа.