Росія вивела в Чорне море ракетоносій з "Калібрами": ЗСУ попереджають про нову загрозу

Ракети «Калібр» / © Associated Press

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Станом на ранок, 20 червня, Росія вивела в Чорне море носій крилатих ракет типу «Калібр». У зв’язку з цим для України існує загроза обстрілу.

Про це йдеться у звіті Військово-морських сил ЗСУ.

Зокрема, станом на ранок, у Чорному морі зафіксовано один носій «Калібрів» із загальним залпом до шести ракет.

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Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Однак в Середземному морі перебуває два ворожі кораблі. Проте, жодне з них не є носієм крилатих ракет типу «Калібр».

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря — дев’ять суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — сім суден, з них чотири рухалось з протоки Босфор.

У Чорному морі зафіксовано один носій «Калібрів» із загальним залпом до шести ракет / © Facebook/ВМС ЗС України

«Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 20 червня російські війська масовано вдарили по Одесі безпілотниками. Була пошкоджена цивільна інфраструктура і виникла пожежа.

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