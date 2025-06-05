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- Війна
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Росія вивела в Чорне й Середземне моря кораблі з "Калібрами": скільки ракет на бортах
У Чорному і Середземному морях може бути до 14 крилатих ракет.
Станом на ранок четверга, 5 червня, Росія вивела до Чорного та Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.
Зазначається, що в Чорному морі перебуває один ворожий корабель з "Калібрами". Загальний залп - до шести ракет.
В акваторію Середземного моря росіяни вивели три кораблі, один з яких - ракетоносій. Загальний залп - до восьми ракет.
Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що Російська Федерація продовжує виробляти та накопичувати ракети та безпілотники для ударів по Україні. Ці дії демонструють незмінні наміри Москви виграти війни військовими засобами.
За оцінками ГУР, Росія може виробляти приблизно 150–200 ракет на місяць. Зокрема, від 60 до 70 - “Іскандер-М”, від 10 до 15 - “Кинжалів”, від 20 до 30 - Х-101, від 25 до 30 - “Калібрів”, до 10 - Х-32 та загалом від 20 до 30 - “Онікс” та “Циркон”.