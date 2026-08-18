Росія вивела в море другий носій «Посейдонів»: чи готує Кремль новий ядерний шантаж

Російський підводний човен (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Росія вперше вивела в море новий атомний підводний човен проєкту 09851 «Хабаровськ», який має стати другим носієм ядерних торпед «Посейдон».

Про це повідомив оглядач Массімо Франтареллі у соцмережі X.

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За його даними, субмарина вийшла із Сєвєродвінська та прямує до Білого моря, де має пройти морські випробування.

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Наразі єдиним російським підводним човном, призначеним для застосування «Посейдонів», залишається «Бєлгород» проєкту 09852. «Хабаровськ» має стати другим таким носієм.

У Defense Express припускають, що після появи ще одного носія Москва може знову активізувати ядерний шантаж Заходу, використовуючи тему «Посейдонів». Попередня хвиля таких заяв припала на осінь 2025 року, коли Росія оголосила про завершення випробувань цієї системи.

Що відомо про «Хабаровськ»

Підводний човен замовили ще влітку 2012 року, а заклали у 2014-му. Більшість його характеристик засекречена.

Будівництвом займався «Севмаш», а розробку та проєктування здійснювало Центральне конструкторське бюро морської техніки «Рубін».

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На воду «Хабаровськ» спустили у листопаді 2025 року. Після цього тривала добудова, яка зайняла менш як десять місяців.

Від моменту закладення до початку морських випробувань минуло близько 12 років. Водночас говорити про завершення робіт поки зарано — субмарина ще має пройти всі випробування та процедуру прийняття на озброєння.

За наявною інформацією, «Хабаровськ» може мати довжину близько 135 метрів і ширину 13,5 метра. Ймовірно, субмарина оснащена шістьма пусковими апаратами для «Посейдонів».

Водночас точні дані щодо наявності та кількості звичайних торпедних апаратів залишаються невідомими.

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«Посейдон» у Росії позиціонують як підводний безпілотний апарат із ядерною енергетичною установкою та нібито практично необмеженою дальністю ходу. Саме ця система неодноразово використовувалася Москвою в інформаційній кампанії для демонстрації стратегічних ядерних можливостей.

Нагадаємо, Росія перекинула до Балтійського моря ракетний фрегат «Адмірал Касатонов» зі складу Північного флоту, який може нести крилаті ракети «Калібр» і гіперзвукові ракети «Циркон».

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