Росія взяла «обережну паузу» на одній із ділянок фронту: що відбувається

Армія РФ / © Associated Press

На півночі Харківської області російські війська наразі перебувають на так званій «обережній паузі».

Про це повідомив начальник управління комунікацій Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

За його словами, на більшості напрямків у регіоні останнім часом майже не фіксують бойових зіткнень.

Водночас певна активність противника все ж спостерігається, зокрема в районі Сотницького Козачка, де російські війська намагаються проводити окремі спроби просування.

Трегубов пояснив, що нинішнє затишшя може бути пов’язане з перегрупуванням сил або відновленням втрат, яких зазнали російські підрозділи.

«Той факт, що росіяни зараз не здатні проводити ефективні наступальні дії або навіть серйозні спроби інфільтрації, може свідчити або про паузу для перегрупування, або про відновлення після отриманих уражень», — зазначив він.

Разом із тим українські військові фіксують накопичення особового складу та техніки на Великобурлуцькому та Слобожанських напрямках, що може свідчити про підготовку до подальших дій.

За словами речника, ситуація в районі Липців суттєво не впливає на загальну оперативну обстановку. Там зберігається низька інтенсивність боїв, хоча ворог періодично намагається активізуватися.

Чому Росія змінює тактику

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російське командування змушене переглядати свої плани на фронті через українські контратаки на півдні.

За їхніми даними, Росія перекидає частину боєздатних підрозділів зі сходу України на Запорізький напрямок, де українські сили змусили окупантів терміново змінювати розташування військ.

Зокрема, йдеться про передислокацію підрозділів 68-го армійського корпусу, а також елітних підрозділів морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Крім того, аналітики зафіксували переміщення частини 76-ї десантно-штурмової дивізії з Покровського напрямку до району Оріхова.

У ISW вважають, що такі дії російського командування є реакцією на українські контратаки, які зірвали плани Росії щодо подальшого наступу на півдні України.

Війна в Україні — останні новини

Українські захисники за останній місяць звільнили на Запорізькому напрямку більше територій, ніж окупував противник.

За даними аналітиків, лютий став переламним — за останні два тижні місяця Сили оборони відвоювали більше земель, ніж захопив ворог. Загалом від початку року звільнено близько 257 кв. км.

Українські військові знищили російський протичовновий вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря. Операцію провели ВМС ЗСУ.