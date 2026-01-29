Росія за добу втратила літак та сотні солдатів

Окупанти / © Associated Press

За останню добу росіяни втратили на фронті ще 830 солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 29 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

особового складу — близько 1 237 400 (+830) осіб

танків — 11 613 (+4)

бойових броньованих машин — 23 965 (+7)

артилерійських систем — 36 733 (+20)

РСЗВ — 1 629 (

засобів ППО — 1 288 (+2)

літаків — 435 (+1)

гелікоптерів — 347

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 118 679 (+955)

крилатих ракет — 4 205

кораблів/катерів — 28

підводних човнів — 2

автомобільної техніки та автоцистерн — 76 190 (+88)

спеціальної техніки — 4 053

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія у середу, 28 січня, на південному фронті втратила два бойові літаки — винищувач Су-30 і винищувач-бомбардувальник Су-34.

Держава-агресорка втратила на війні близько 130 літаків, проте виробництво нових винищувачів Су-34, Су-35С та Су-30СМ2 не лише компенсувало цю кількість, а й дозволило розширити загальний парк.

У Міноборони Великої Британії повідомили, що Росія за минулий рік втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими. За повідомленням, це незначне зменшення порівняно з приблизно 430 000 втрат, яких Росія зазнала 2024 року, що є найвищим річним показником. Росія, ймовірно, зазнала приблизно 1 213 000 втрат загалом.