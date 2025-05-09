Росія "за" перемир’я, але з умовами: Пєсков озвучив позицію Кремля

Дмитро Пєсков / © Getty Images

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Росія підтримує ініціативу щодо тимчасового припинення вогню в Україні на 30 днів, але наголошує на необхідності врахування власних інтересів.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають РосЗМІ.

За словами Пєскова, ідея перемир’я «була підтримана одразу», однак Кремль вважає за потрібне «детально опрацювати» умови та врахувати специфіку ситуації на місці. Він підкреслив, що такі ініціативи мають бути «збалансованими».

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Також Пєсков зазначив, що питання України порушувалося під час переговорів Володимира Путіна з президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою.

Нагадаємо, раніше Зеленський зробив заяву про припинення вогню на 30 діб. Він зазначив, що ця пропозиція залишається чинною. Проте саме від Росії світ не бачив відповіді.

Натомість президент Франції Еммануель Макрон попередив Росію про наслідки, якщо вона відмовиться припинити бойові дії проти України. Він додав, що відповідь буде рішучою та скоординованою з усією Європою і США.