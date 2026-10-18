Росія за пів року може отримати контроль над "Шахедами" по всій Україні: що відомо про загрозу

Шахед / © Associated Press

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Росія може протягом наступних шести місяців отримати технологічну можливість керувати ударними безпілотниками типу "Шахед" у режимі реального часу над усією територією України. Це стане серйозним викликом для української протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на радника президента України з оборонних технологій Сергія Бескрестнова, відомого як Флеш.

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Як Росія планує керувати "Шахедами"

Йдеться про розвиток російської супутникової системи "Рассвет", яку Москва створює як альтернативу американській Starlink.

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У разі успішного розгортання супутникової мережі російські військові зможуть підтримувати зв'язок із безпілотниками на значних відстанях, отримувати інформацію з них та коригувати їхній політ безпосередньо під час атаки.

Це означатиме, що ударні дрони потенційно зможуть не лише летіти за попередньо визначеними координатами, а й змінювати цілі під час польоту.

Особливу небезпеку така технологія становитиме для українських засобів радіоелектронної боротьби, адже супутникові канали зв'язку можуть ускладнити придушення управління безпілотниками.

Водночас можливості російської системи поки залишаються прогнозом, а не підтвердженим фактом її повноцінного бойового застосування.

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Чому виникла загроза для України

Попередження про російські технології з'явилося на тлі проблем із доступом українських військових до американської супутникової системи Starshield, яку компанія SpaceX створила для військових і державних потреб.

За словами Бескрестнова, Україна веде переговори зі SpaceX та урядом США про зняття обмежень швидкості для терміналів Starshield.

Раніше для обладнання встановили обмеження приблизно 160 км/год. Через це безпілотники, які рухаються швидше, можуть втрачати зв'язок з операторами.

Це особливо критично для українських дронів-перехоплювачів, які використовують для протидії швидкісним російським безпілотникам із реактивними двигунами.

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Україна шукає способи протидії

За інформацією Associated Press, українські фахівці вже працюють над альтернативними рішеннями, які дозволили б зменшити залежність від американських супутникових систем.

Серед можливих варіантів — використання інших супутникових мереж і розвиток власних технологій зв'язку.

Водночас Бескрестнов попереджає, що час відіграє вирішальну роль. Якщо Росія зможе розгорнути свою систему раніше, ніж Україна підготує ефективні засоби протидії, це може суттєво ускладнити захист українських міст від повітряних атак.

Наразі незалежного підтвердження того, що російська супутникова система запрацює в повному обсязі протягом шести місяців, немає.

Раніше повідомлялося, що Українські військові уразили вісім російських пускових установок, які використовують для запуску балістичних ракет по Україні.

Ми раніше інформували, що в Україні та безпосередньо в Києві заговорили про початок часткового вирішення проблеми збиття реактивних «Шахедів».

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