Володимир Путін / © Associated Press

Попри чотири роки повномасштабної війни, Росія так і не досягла ключових цілей вторгнення в Україну, а її успіхи на фронті залишаються мінімальними. Водночас війна зробила Москву більш залежною від Китаю та послабила її позиції на міжнародній арені.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі The New York Times.

Чому план Кремля провалився

Коли Росія розпочала вторгнення 24 лютого 2022 року, її війська наступали одразу з кількох напрямків — на Київ, Харків, південь та схід України. Тоді багато аналітиків припускали, що країна може опинитися під російським контролем за лічені дні.

Однак через чотири роки війни Росія не контролює жодного обласного центра України. Її просування на фронті залишається повільним і дається величезною ціною.

За оцінкою Центру міжнародних стратегічних досліджень, з початку війни російські втрати перевищили 1,2 мільйона осіб — убитими, пораненими та зниклими безвісти.

Наступ без проривів

Навіть після того, як 2024 року Росія активізувала наступальні дії, їй не вдалося досягти стратегічних проривів.

За останній рік, за оцінками аналітиків, російські війська зазнали близько 400 тисяч втрат, водночас захопивши приблизно 0,8% території України.

Однією з причин повільного просування є характер сучасної війни: на полі бою важко приховати великі угруповання військ через дрони та сучасні системи розвідки. Саме тому російські війська часто змушені просуватися малими групами — пішки, на велосипедах або багі.

Первинні помилки Кремля

Багато проблем російської армії виникли ще на початку вторгнення. Російське командування недооцінило український опір і одночасно розпочало наступ одразу на кількох напрямках.

Коли план швидкого захоплення Києва провалився, лінії постачання розтягнулися, а передові підрозділи стали вразливими до українських контратак. Як наслідок, запланована Путіним коротка кампанія перетворилася на затяжну війну.

Геополітичні наслідки для Росії

На думку аналітиків, війна також послабила позиції Москви у світі.

Поки Росія втягнута у війну проти України, вона стала значно більш залежною від Китаю. Крім того, Москва втратила можливість активно підтримувати своїх союзників у Сирії, Венесуелі, на Кубі та в Ірані.

Водночас НАТО розширилося, до альянсу приєдналися Фінляндія та Швеція, а Німеччина почала активно нарощувати військовий потенціал.

Україна зберегла незалежність

Аналітики акцентують: попри втрати та постійні атаки на інфраструктуру, Україна зберегла свою незалежність і створила одну з найбільш боєздатних армій у Європі.

Зокрема, українські сили укріпили оборонний пояс у Донбасі — Константинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, який залишається ключовою лінією оборони в регіоні.

Видання зазначає, що Росія не має гарантій, що зможе захопити ці міста навіть у разі продовження війни до 2027 року.

«Перемога» Росії — лише у мріях Путіна

На думку авторів матеріалу, попри численні втрати Росії, Москва намагається створити враження, що її перемога є лише питанням часу.

Однак один із ключових кроків до досягнення тривалого миру — усвідомлення того, що перемога Росії не є неминучою. Аналітики наголошують, що навіть за тривалого конфлікту Кремль може так і не досягти своїх головних політичних і військових цілей.

Нагадаємо, ЗСУ вирівнюють фронт на Гуляйпільському напрямку, вибивши ворога з плацдармів на західному березі річки Гайчур. За словами оглядача Богдана Мирошникова, це нівелює загрозу флангового охоплення Оріхова та просування росіян на Вільнянськ. Хоча темпи сповільнилися, контратаки тривають із фокусом на охоплення Успенівки. Просування дається важкою ціною і спрямоване не на прорив, а на зайняття вигідніших рубежів для зміцнення оборони.