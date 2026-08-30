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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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119
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2 хв

Росія загрузла в Україні, але вже готується до нового ривка: у Фінляндії розкрили плани Кремля

У найближчому до Фінляндії регіоні Росії триває робота зі збільшення військових потужностей.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Прапор Фінляндії

Прапор Фінляндії / © Associated Press

Командувач Оборонних сил Фінляндії Янне Яаккола заявив, що Росія загрузла в Україні, через що дедалі активніше використовує інформаційні та інші гібридні методи замість прямого тиску на Захід.

Про це пише Yle.

За словами Яакколи, наразі прямої військової загрози з боку Росії немає. Водночас він закликав не випускати з уваги нарощування російської військової присутності в районах, що межують із Фінляндією.

Командувач звернув увагу на те, що в найближчому до Фінляндії регіоні триває робота зі збільшення військових потужностей. Рішення про це, за його словами, ухвалили ще 2022 року.

«Одночасно ми бачимо в нашому найближчому регіоні роботу з нарощування потужності, рішення про яку було ухвалено вже в 2022 році, тобто ось це будівництво інфраструктури, про яке багато говорилося публічно», — розповів Яаккола.

Він зазначив, що ця робота створює можливості для подальшого перекидання російських військ до регіону.

«Створюються умови для того, щоб у якийсь момент туди можна було перекидати війська», — додав командувач.

Яаккола також заявив, що, якщо брати до уваги озвучені російською владою плани, Москва має намір утричі збільшити свою військову міць у сухопутному компоненті.

Водночас, за його словами, конкретні терміни реалізації таких планів безпосередньо залежать від того, як надалі розвиватиметься ситуація в Україні.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть критично важливі засоби ППО.

Ми раніше інформували, що Кремль підозрюють у причетності до низки таємних атак на території держав НАТО.

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