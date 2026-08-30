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- Війна
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Росія загрузла в Україні, але вже готується до нового ривка: у Фінляндії розкрили плани Кремля
У найближчому до Фінляндії регіоні Росії триває робота зі збільшення військових потужностей.
Командувач Оборонних сил Фінляндії Янне Яаккола заявив, що Росія загрузла в Україні, через що дедалі активніше використовує інформаційні та інші гібридні методи замість прямого тиску на Захід.
Про це пише Yle.
За словами Яакколи, наразі прямої військової загрози з боку Росії немає. Водночас він закликав не випускати з уваги нарощування російської військової присутності в районах, що межують із Фінляндією.
Командувач звернув увагу на те, що в найближчому до Фінляндії регіоні триває робота зі збільшення військових потужностей. Рішення про це, за його словами, ухвалили ще 2022 року.
«Одночасно ми бачимо в нашому найближчому регіоні роботу з нарощування потужності, рішення про яку було ухвалено вже в 2022 році, тобто ось це будівництво інфраструктури, про яке багато говорилося публічно», — розповів Яаккола.
Він зазначив, що ця робота створює можливості для подальшого перекидання російських військ до регіону.
«Створюються умови для того, щоб у якийсь момент туди можна було перекидати війська», — додав командувач.
Яаккола також заявив, що, якщо брати до уваги озвучені російською владою плани, Москва має намір утричі збільшити свою військову міць у сухопутному компоненті.
Водночас, за його словами, конкретні терміни реалізації таких планів безпосередньо залежать від того, як надалі розвиватиметься ситуація в Україні.
Раніше повідомлялося, що Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть критично важливі засоби ППО.
Ми раніше інформували, що Кремль підозрюють у причетності до низки таємних атак на території держав НАТО.