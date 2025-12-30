Росія заявляє про захоплення Мирнограда і Гуляйполя: що насправді відбувається

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Росіяни поширюють дезінформацію про нібито повне захоплення стратегічно важливих міст на Сході України. Політолог і майор ЗСУ Андрій Ткачук спростував заяви ворожої пропаганди, пояснивши, що реальна картина бойових дій суттєво відрізняється від зведень Москви.

Про це він розповів в ефірі 24 Каналу.

Що відбувається у Мирнограді та Покровську

Ситуація на цьому відтинку фронту залишається однією з найскладніших. Ворог намагається взяти Мирноград у кліщі, атакуючи з кількох боків: посилює тиск з півночі (напрямок Красного Лиману) та з півдня (райони Гродівки та Новогродівки). Головна мета окупантів — перерізати логістику між містами.

Попри критичну напруженість, майор ЗСУ наголосив, що місто не втрачене.

«Ситуація є дуже складною і дуже напруженою, але Мирноград і досі не є під контролем російських військ», — підкреслив Ткачук.

Оборону агломерації тримає 7-й корпус ДШВ. Щодо Покровська, то місто фактично розділене залізничною колією: південна частина контролюється ворогом, тоді як північ залишається під контролем Сил оборони України.

Логістика працює, а українські підрозділи навіть проводять контратакувальні дії для стримування противника. Задум ворога захопити важливий вузол у Гришиному наразі не реалізований.

Тривожні новини з Гуляйполя

У Гуляйполі ситуація також загострилася. Ткачук підтвердив просування ворога та втрату командно-спостережного пункту одного з батальйонів минулого тижня. Проте він категорично заперечив повну окупацію міста.

«Росіяни не контролюють сьогодні весь населений пункт. Вони його сьогодні не захопили. В місті йдуть бої», — заявив військовий.

Експерт також вказав на проблеми в організації оборони на цьому напрямку. На його думку, покладати захист такого великого вузла виключно на 102-гу бригаду ТрО було помилковим рішенням командування, оскільки можливості тероборони не відповідають масштабу загрози, яку можна було спрогнозувати після падіння Вугледара.

Тактика брехні Кремля

Ткачук зауважив, що російська пропаганда системно маніпулює фактами. Тактика ворога полягає у тому, щоб будь-яке просування на околицях або захід у «сіру зону» подавати як повне взяття міста.

«Говорити з їхнього боку, що вони щось контролюють, — це брехня просто чистої води», — резюмував майор ЗСУ.

Аналогічну інформаційну кампанію росіяни проводили й щодо Куп’янська, намагаючись посіяти паніку та зневіру. Тому українцям радять довіряти лише перевіреним даним Генштабу та аналітиків.

Нагадаємо, військовий аналітик і очільник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що Росія свідомо збільшує кількість «гарячих точок» на фронті, щоб виснажити Сили оборони України. За його словами, через брак стратегічних резервів українська армія змушена постійно реагувати на дії ворога, а дефіцит особового складу, зниження мобілізації та втрати ускладнюють ситуацію і створюють ризик прориву оборони на окремих ділянках.