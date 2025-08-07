Росія заявила, що Україна "відмовилася" від обміну полоненими: у ЦПД спростували

РФ продовжує свою інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими

Голова російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що третій великий обмін полоненими не розпочався нібито через «відмову України від 1000 полонених». Однак це чергова маніпуляція ворога.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України у Telegram.

Що заявив російський посадовець

У російських ЗМІ почала з’являтися інформація, що нібито «Київ лише вибірково забирає запропонованих Росією на обмін військовополонених».

Ворожі пропагандисти стверджують, що Україна буцімто вже відмовилася від 1000 військовополонених ЗСУ.

Таку фейкову заяву зробив і Мединський. За його словами, третій великий обмін полоненими з Україною «ще не розпочався через відмову Києва».

Також у Мережі з’явилося фейкове «звернення» нібито від імені українських військовополонених, у якому йдеться про нібито «виключення окремих осіб зі списків на обмін».

Що кажуть у ЦПД

У ЦПД спростували черговий фейк Росії, заявивши, що це продовження російської кампанії щодо дискредитації обмінів.

«Росія продовжує свою інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими, активно поширюючи неправдиві заяви через своїх посадовців та пропагандистів. Голова російської переговорної делегації у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що третій обмін полоненими затримується через нібито «відмову України забирати тисячу своїх військовополонених». Він також звинуватив Україну у «вибірковому підході до обміну». Ці твердження не відповідають дійсності. Як повідомлялося раніше, Україна наполягає на принципі «всіх на всіх» під час обміну полоненими, і кожен випадок затримки є частиною свідомої кампанії росії щодо маніпулювання громадською думкою та зниження довіри до українських державних інститутів», — наголосили у Центрі.

Нагадаємо, раніше ЦПД попереджав, що Росія готує кампанію фейків щодо обмінів полоненими. Росіяни хочуть дискредитувати владу і створити уявлення, ніби Україна «не хоче» повертати своїх людей, наголосили у ЦПД РНБО.