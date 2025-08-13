Росія захопила рекордні території за добу перед важливими переговорами: чим це загрожує

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Російська армія здійснила наймасштабніше за останні місяці просування на сході України. Лише за 24 години війська РФ захопили або заявили контроль над 110 квадратними кілометрами території — це рекордний показник із травня 2024 року.

Про це пише Alarabiya English.

Зазвичай Москві потрібно п’ять-шість днів, щоб досягти подібних результатів. Проте в останні тижні темп наступу значно зріс. Найбільше просування відбулося в районі Добропілля на Донеччині, де, за словами президента Володимира Зеленського, російські війська просунулися на 10 кілометрів, але Київ планує швидко відкинути ворога.

РФ заявила про захоплення двох сіл поблизу Добропілля. Загалом 70% усіх успіхів російської армії цього року зосереджені у Донецькій області, яку Кремль оголосив своєю у 2022 році. Станом на 12 серпня Москва контролює 79% регіону, що на 17% більше, ніж рік тому.

Під загрозою залишаються й останні великі міста під контролем України в області — Слов’янськ та Краматорськ, який є ключовим логістичним вузлом фронту. Також триває затяжна битва за Покровськ, що триває вже понад півтора року після падіння Бахмута.

З квітня цього року темп російського наступу постійно зростає. За останні 12 місяців РФ захопила понад 6100 квадратних кілометрів української території — у чотири рази більше, ніж за попередній рік. Нині під повним або частковим контролем Росії перебуває 19% довоєнної території України.

Нагадаємо, в ОСУВ «Дніпро» повідомили, що на Покровському напрямку Донеччини російська армія продовжує наступати. Армія РФ докладає максимум зусиль з метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації.

Як зазначається, наступальні дії ворога фіксуються в районах населених пунктів Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Удачне, Філія та Звірове.

Російська армія намагається накопичувати сили для подальших атак. У відомстві запевняють: Сили оборони стримують натиск, чинять опір та знищують переважальні сили противника.