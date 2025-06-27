Росія захопила родовище літію на Донеччині: чим це загрожує Україні

Корисні копалини / © Getty Images

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Російські війська взяли під контроль цінне родовище літію поблизу села Шевченко в Донецькій області, що може серйозно вплинути на економічні плани України та партнерство зі Сполученими Штатами.

Про це пише The New York Times.

За даними незалежних моніторингових груп, захоплення відбулося в рамках літнього наступу РФ, яка продовжує просуватися на схід.

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Незважаючи на відносно невелику площу — лише близько 100 акрів, — родовище вважалося одним з найперспективніших у країні через високу концентрацію літію. Цей мінерал є критично важливим для виробництва акумуляторів та інших технологій, і США офіційно визнали його пріоритетним для економіки та національної безпеки.

Сполучені Штати та Україна уклали знакову угоду, яка передбачала створення спільного інвестиційного фонду для розробки корисних копалин. Родовище літію в селі Шевченка мало стати першим пілотним проєктом у рамках цієї угоди. Американська компанія Critical Metals Corp мала ліцензію на його розробку.

Однак останні події підкреслюють основну проблему: зі збільшенням територій, які контролюють російські війська, Україна втрачає не лише суверенітет, а й свої ресурсні можливості.

За словами директора Critical Metals Михайла Жернова, «чим більше територій захоплює РФ, тим менше ресурсів Київ може запропонувати міжнародним партнерам».

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Міністерство економіки України, яке підписувало угоду, наразі утримується від коментарів. Своєю чергою представники РФ, зокрема посадовці в окупованому Донецьку, вже заявили про інтерес державної корпорації «Росатом» до розробки родовища.

Це не перша втрата стратегічних активів з-під контролю України: Москва вже контролює значні запаси титану, марганцю, вугілля та інших корисних копалин. Попри це, в центральній частині України залишаються ще два великі літієві родовища, доступні для розробки — наразі вони поза межами зони бойових дій.

Проте продовження наступу РФ ставить під сумнів довгострокові плани Києва щодо інвестування в добувну галузь і зміцнення стратегічного партнерства з Вашингтоном. Угода, яка мала стати фундаментом для економічного відновлення та міжнародної підтримки, втрачає реальне підґрунтя через втрату доступу до ключових ресурсів.

Експерти наголошують: щоб зберегти шанси на реалізацію угоди, Україні необхідна не лише економічна, а й військова допомога з боку західних партнерів — і якнайшвидше.

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Нагадаємо, російські війська не можуть прорвати оборонні позиції ЗСУ поблизу Покровська та Мирнограда. Намагаючись здійснити маневр охоплення, окупанти зазнають значних втрат і не мають успіхів на фронті. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою.

Втім, існує ризик проникнення ворожих сил на глибину Дніпропетровщини, що може спричинити нову хвилю ескалації.