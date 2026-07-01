Росія захопила ще 84 кв. км, але підсумок може шокувати Кремль — новий звіт DeepState

Війна Росії проти України / © ТСН

Реклама

Протягом червня російська армія змогла окупувати 84 квадратні кілометри української території, проте загальний місячний баланс знову може виявитися не на користь Кремля.

Аналітики моніторингової групи DeepState прогнозують, що площа територій, яку за цей період вдалося звільнити Силам оборони України, врешті-решт перевищить ворожі здобутки.

Експерти зазначають, що якщо офіційно врахувати всі деокуповані українськими військовими території за минулий місяць, то за результатами червневих боїв у ворога вже вдруге поспіль вийде «від’ємне число» приросту територій, хоча цього разу різниця між просуванням обох сторін є невеликою.

Реклама

Зараз у публічному просторі з міркувань безпеки майже нічого не показують з успіхів ЗСУ.

Штурми-самогубства: тактика одного солдата

Аналітики зафіксували, що у червні кількість російських штурмових дій знову зросла — цього разу на 4.4%. Проте така статистика відображає не силу натиску, а специфічну якість цих атак.

«Дуже часто один російський військовий іде в штурм, і що їх мотивує йти на таке самогубство — питання відкрите», — підкреслюють у DeepState.

У другій половині червня окупанти мали певні просування в районах Костянтинівки, ДКУ та Гуляйполя. Це дозволило окупаційній армії РФ дещо покращити своє становище порівняно з травнем.

Реклама

Назріває переломний момент

За оцінками моніторингової групи, зараз у розв’язаній Росією війні назріває серйозний переломний момент, і подальший розвиток подій повністю залежатиме від рішень та дій українського військового командування.

Аналітики порівнюють динаміку двох останніх місяців: якщо у травні Сили оборони зробили два кроки вперед, то у червні ситуація виглядала як «один крок уперед, один назад».

Водночас українцям радять набратися терпіння. Очікується, що вже у липні на одному з напрямків фронту Сили оборони України почнуть офіційно інформувати про свої нові успіхи.

Нагадаємо, російські окупаційні війська змінюють тактику на півночі України та намагаються розширити зону бойових дій у Харківській і Сумській областях.

Реклама

Новини партнерів