Росія закупить 200 тисяч мотоциклів для своїх військових: ISW пояснив, для чого вони їм

Армія РФ / © Associated Press

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Російське військове командування модернізує російські навчальні полігони, включаючи мототреки. Воно має намір закупити до 200 000 мотоциклів китайського виробництва для військових армії РФ.

Про це повідомляє ISW.

Нова тактика РФ

Міністерство оборони РФ опублікувало 27 та 28 червня кадри, на яких російські офіційні особи відвідують Новосибірське вище військове командне училище та новий військовий навчальний полігон у Краснодарському краї, і підкреслило, що Росія створює програми навчання водіння мотоциклів на цих об’єктах.

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«Міністр оборони Росії Андрій Білоусов і командувач сухопутними військами Росії генерал-полковник Андрій Мордвічов обговорили поліпшення можливостей Росії з підготовки військ та нових офіцерів у Новосибірському вищому військовому командному училищі, і Білоусов наказав Мордвічову оснастити училище мотоциклами та всюдиходами, щоб допомогти навчати курсантів сучасної тактики. Заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров заявив, що на полігоні в Краснодарському краї є сучасний тренувальний полігон для мотоциклів, всюдиходів та квадроциклів.

Російське військове командування останніми місяцями працювало над формалізацією тактики та навчання мотоциклів у всіх російських збройних силах», — пише Інститут.

Однак російські джерела продовжують міркувати про здатність російського Міноборони формалізувати та ще більше покращити використання російських мотоциклів. 13 червня російський телеграм-канал заявив, що:

Мордвічов першим застосував мотоцикли та квадроцикли наприкінці 2024 року, щоб полегшити подальше просування Росії до Покровська;

угруповання військ РФ на Покровському напрямку розробило формальні норми використання мотоциклів до червня 2025 року;

командування намагається відтворити ці норми в інших районах фронту;

російські військовослужбовці отримують більшу частину своїх мотоциклів від волонтерських організацій або купують мотоцикли самостійно;

Мордвічов має намір, щоб російське Міноборони централізовано забезпечувало війська мотоциклами та створило запас мотоциклів;

Росія закупила понад 40 000 мотоциклів китайського виробництва у 2024 році та що російські війська отримали 20 000 таких мотоциклів.

«Одне російське військове джерело повідомило, що Міноборони Росії має намір закупити 120 000 мотоциклів, 30 000 квадроциклів та 12 000 баггі до кінця 2025 року. Інше джерело в Міноборони Росії заявило, що Міноборони має намір закупити до 200 000 мотоциклів і 60 000 інших видів легкових автомобілів — ймовірно, 2025 року. Канал заявив, що Мордвічов також має намір найняти групу інструкторів для навчання солдатів, як найкраще управляти мотоциклами, і що деякі з цих інструкторів можуть бути колишніми членами групи “Вагнера”, — йдеться у звіті.

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Російський мілблогер і колишній інструктор Storm Z скаржився 30 червня, що російські мотоцикли та квадроцикли вразливі для українських FPV, а це призводить до вищого співвідношення вбитих до поранених у бою. Мілблогер зазначив, що атаки мотоциклів можуть бути успішнішими, якщо російські війська будуть використовувати мотоцикли в тандемі зі значною підтримкою з повітря, безпілотників та радіоелектронної боротьби.

“Використання мотоциклів дозволило російським військам трохи покращити свою здатність ухилятися від українських безпілотників у спірних «сірих зонах» вздовж лінії фронту, але швидкість просування Росії поки що не перевищила крок, незважаючи на зусилля з інтеграції більш швидкохідних транспортних засобів у тактику нападу”, — завершили аналітики.

Нагадаємо, Москва активізувала наступальні дії одразу на двох напрямках в Україні, змушуючи Київ розосереджувати свої сили та резерви. У центрі російської уваги — стратегічно важливий Покровськ і північний схід Сумської області. Обидві сторони намагаються зміцнити свої позиції до настання осені, яка традиційно сповільнює хід бойових дій.

За оцінками аналітиків і військових командирів, Кремль прагне здобути якнайбільше територіальних здобутків, перш ніж погодитися на припинення вогню. У свою чергу, Україна намагається стримувати наступ і завдати Росії втрат, щоб створити вигідніші умови для майбутніх переговорів.

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