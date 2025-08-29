ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1017
Час на прочитання
1 хв

Росія запустила багато "Шахедів": які міста під загрозою

У низці областей оголошена повітряна тривога. Що відомо про загрозу?

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Тривога

Тривога / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Ввечері 29 серпня у багатьох регіонах України оголошено повітряну тривогу через масовану атаку російських безпілотників.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

За даними Повітряних сил, Росія знову атакує Україну. Загроза ударних дронів-камікадзе зафіксована в Сумській, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях. Водночас на півдні України активно працює ППО: в Одеській області українські військові збивають ворожі розвідувальні дрони.

Через атаку повітряну тривогу оголосили в багатьох регіонах країни, зокрема в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Кіровоградській та вже згаданих областях. Також і в інших областях:

Повітряна тривога в Україні станом на 22:30 / © alerts.in.ua

Повітряна тривога в Україні станом на 22:30 / © alerts.in.ua

Оновлено: станом на 22:36 повітряну тривогу оголосили в Києві.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін готує новий масований удар по Україні. Про це заявив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Він назвав ймовірні дати. За словами Романенка, під час паузи в обстрілах Росія накопичувала засоби нападу, тому нові удари можливі вже найближчими днями.

Також сьогодні вдень у Києві вже оголошувалася повітряна тривога.

Дата публікації
Кількість переглядів
1017
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie