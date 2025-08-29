- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1017
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія запустила багато "Шахедів": які міста під загрозою
У низці областей оголошена повітряна тривога. Що відомо про загрозу?
Ввечері 29 серпня у багатьох регіонах України оголошено повітряну тривогу через масовану атаку російських безпілотників.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
За даними Повітряних сил, Росія знову атакує Україну. Загроза ударних дронів-камікадзе зафіксована в Сумській, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях. Водночас на півдні України активно працює ППО: в Одеській області українські військові збивають ворожі розвідувальні дрони.
Через атаку повітряну тривогу оголосили в багатьох регіонах країни, зокрема в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Кіровоградській та вже згаданих областях. Також і в інших областях:
Оновлено: станом на 22:36 повітряну тривогу оголосили в Києві.
Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін готує новий масований удар по Україні. Про це заявив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Він назвав ймовірні дати. За словами Романенка, під час паузи в обстрілах Росія накопичувала засоби нападу, тому нові удари можливі вже найближчими днями.
Також сьогодні вдень у Києві вже оголошувалася повітряна тривога.