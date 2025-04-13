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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
53
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Росія запустила по Україні 55 дронів: що відомо про наслідки та скільки "Шахедів" збили

У ніч проти 13 квітня Росія знову запустила по Україні ударні дрони. У Повітряних силах розповіли про наслідки.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Атака Шахедами

Росіяни знову атакували Україну "Шахедами" / © tsn.ua

Російська окупаційна армія у ніч проти 13 квітня атакувала Україну 55 ударними безпілотниками «Шахед» та дронами-імітаторами різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Відомо, що ППО збила 43 ворожі БПЛА, ще 12 безпілотників-імітаторів були локційно втрачені та не досягли цілей.

Окупанти запускали дрони з різних напрямків — Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

43 «Шахеди» вдалось збити на півночі, півдні та у центральних областях України.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 13 квітня вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. На щастя, обійшлось без наслідків.

У ніч проти 13 квітня вибухи пролунали також і в Одесі.

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