Російські загарбники намагаються посилити психологічний ефект від своїх ракетних атак по Україні, використовуючи не лише військові, а й інформаційно-психологічні методи.

Про це в етері Еспресо розповів військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд» та експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський.

За його словами, ще від 2023 року росіяни використовують концепцію так званої «операции по истощению потенциала».

«Суть її проста: на публіку в них завжди — „усі цілі уражені“, а нашу всю ППО вже „тричі винесли“», — зазначив Киричевський.

Водночас, як пояснив експерт, у профільних російських військових виданнях визнають, що масовані атаки по українській енергетиці виявилися менш ефективними, ніж очікувалося.

«Оскільки при масованих нальотах на українську енергетику збивалось до 70% дозвукових крилатих ракет, відповідно, це було неефективне витрачання. Відповідно, треба щось міняти у підходах», — розповів він.

За словами Киричевського, після цього росіяни змінили тактику.

Тепер вони не лише накопичують ракети для ударів, а й супроводжують атаки інформаційними вкидами та публічними заявами.

«Росіяни вирішили поміняти підходи — не тільки готувати певний запас ракет, але і супроводжувати це відповідними інформаційно-психологічними засобами», — пояснив експерт.

Він зазначив, що йдеться про заяви публічних осіб та анонімні інформаційні вкиди, покликані створити максимальний психологічний ефект.

«Щоб це складало картину — „є одна ракета, а психологічний ефект — від влучання десяти“», — наголосив Киричевський.

За його словами, така кампанія може тривати досить довго.

«Ця їхня „операция по истощению потенциала“ явно не є разовою акцією. На жаль, вони здатні розтягнути це в часі на тривалий період, можливо, навіть до пів року», — заявив він.

Експерт також наголосив, що Україна має менше реагувати на російські інформаційні заяви та більше концентруватися на реальних можливостях ворога.

Водночас Киричевський підкреслив, що порівняно з 2023 роком Україна значно наростила свої можливості для ударів у відповідь по території РФ.

«У нас виросли можливості для ударів у відповідь по території РФ, зокрема дронами-діпстрайк, дронами-мідлстрайк», — додав експерт.

