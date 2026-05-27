Росія застосовує нову тактику обстрілів України — експерт
У профільних російських військових виданнях визнають, що масовані атаки по українській енергетиці виявилися менш ефективними, ніж очікувалося.
Російські загарбники намагаються посилити психологічний ефект від своїх ракетних атак по Україні, використовуючи не лише військові, а й інформаційно-психологічні методи.
Про це в етері Еспресо розповів військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд» та експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський.
За його словами, ще від 2023 року росіяни використовують концепцію так званої «операции по истощению потенциала».
«Суть її проста: на публіку в них завжди — „усі цілі уражені“, а нашу всю ППО вже „тричі винесли“», — зазначив Киричевський.
Водночас, як пояснив експерт, у профільних російських військових виданнях визнають, що масовані атаки по українській енергетиці виявилися менш ефективними, ніж очікувалося.
«Оскільки при масованих нальотах на українську енергетику збивалось до 70% дозвукових крилатих ракет, відповідно, це було неефективне витрачання. Відповідно, треба щось міняти у підходах», — розповів він.
За словами Киричевського, після цього росіяни змінили тактику.
Тепер вони не лише накопичують ракети для ударів, а й супроводжують атаки інформаційними вкидами та публічними заявами.
«Росіяни вирішили поміняти підходи — не тільки готувати певний запас ракет, але і супроводжувати це відповідними інформаційно-психологічними засобами», — пояснив експерт.
Він зазначив, що йдеться про заяви публічних осіб та анонімні інформаційні вкиди, покликані створити максимальний психологічний ефект.
«Щоб це складало картину — „є одна ракета, а психологічний ефект — від влучання десяти“», — наголосив Киричевський.
За його словами, така кампанія може тривати досить довго.
«Ця їхня „операция по истощению потенциала“ явно не є разовою акцією. На жаль, вони здатні розтягнути це в часі на тривалий період, можливо, навіть до пів року», — заявив він.
Експерт також наголосив, що Україна має менше реагувати на російські інформаційні заяви та більше концентруватися на реальних можливостях ворога.
Водночас Киричевський підкреслив, що порівняно з 2023 роком Україна значно наростила свої можливості для ударів у відповідь по території РФ.
«У нас виросли можливості для ударів у відповідь по території РФ, зокрема дронами-діпстрайк, дронами-мідлстрайк», — додав експерт.
