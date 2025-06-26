Росія застосувала хімічну зброю в Україні: ОЗХЗ виявила сліди забороненої токсичної речовини

ОЗХЗ отримала докази використання Росією хімічної зброї проти України

Реклама

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) офіційно підтвердила використання армією РФ токсичної хімічної речовини 2-хлорбензиліденмалононітрилу (CS), відомої як сльозогінний газ. Інцидент стався у лютому 2025 року вздовж лінії зіткнення у Дніпропетровській області.

Про це йдеться у звіті ОЗХЗ за підсумками третього візиту технічної допомоги в Україну, опублікованому на сайті організації.

Докази не залишають сумнівів

На запит України експерти Технічного секретаріату ОЗХЗ двічі відвідували Дніпропетровську область, щоб розслідувати ймовірне застосування хімічної зброї. В ході місій було зібрано обширну доказову базу: документацію, цифрові файли, свідчення очевидців, а також сім зразків з місця події. Серед них — два гранатні снаряди, два зразки ґрунту, два зразки рослинності та залишки одного FPV-дрона. Всі зразки були зібрані поблизу бліндажа на спостережному пункті вздовж лінії зіткнення.

Реклама

Після повернення до штаб-квартири ОЗХЗ зразки відправили до двох незалежних лабораторій, акредитованих ОЗХЗ, для аналізу. Ця робота проводилася відповідно до процедур ОЗХЗ та у присутності спостерігачів від Постійного представництва України при ОЗХЗ.

Проведені аналізи підтвердили, що всі гранати, знайдені в бліндажах, містили хімічну речовину CS, споріднені з'єднання CS та/або продукти їх розпаду. Ґрунт і рослинність, зібрані в місцях виявлення гранат, також містили CS. Навіть у зразку ґрунту, взятому приблизно за 15 метрів від однієї з гранат, та у зразку розчинника з уламків FPV-дрона було виявлено CS у дуже низьких концентраціях.

Заборонена зброя

Згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї (КЗХЗ), використання засобів боротьби з масовими заворушеннями (до яких належить CS) як методу ведення війни категорично заборонено.

Після отримання звіту 20 червня 2025 року, Постійне представництво України при ОЗХЗ негайно звернулося до Технічного секретаріату з проханням розсекретити та опублікувати повний текст звіту для всіх держав-учасниць КЗХЗ.

Реклама

"Повторне виявлення гранат з отруйною речовиною для придушення заворушень поблизу активних зон конфлікту в Дніпропетровській області викликає глибоку стурбованість. Це вже третій підтверджений інцидент такого роду і підкреслює нагальну необхідність посилити дотримання Конвенції про заборону хімічної зброї. Міжнародна спільнота має як ніколи зберігати пильність у захисті давньої норми проти застосування хімічної зброї в будь-якому контексті", — заявив генеральний директор ОЗХЗ, посол Фернандо Аріас.

В ОЗХЗ наголосили, що цей інцидент є серйозним порушенням міжнародних норм і вимагає рішучої реакції світової спільноти.

Нагадаємо, на Сіверському напрямку на Донеччині підрозділи російської окупаційної армії активно застосовують проти українських захисників боєприпаси із отруйною речовиною. Боєприпаси, які використовують окупанти, відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини.