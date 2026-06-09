Росія застосувала новий "трюк" з дронами "Молнія": у чому небезпека

Деталі дрона «Молнія» / © Сергій Флеш

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Росіяни почали запускати безпілотники типу «Молнія» на новому діапазоні відеочастот. Більшість українських детекторів не фіксують їх або бачать дуже погано.

Про це повідомив фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його інформацією, противник перевів роботу відеоканалів на безпілотних апаратах «Молнія» у діапазон 4,1–4,5 ГГц (зокрема 4,3–4,5 ГГц). Оскільки значна частина технічних засобів, які використовують українські бійці, не розрахована на ефективне сканування цих частот, дрони можуть залишатися непоміченими.

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Деталі дрона «Молнія» / © Сергій Флеш

«Попереджаю, щоб довіра до детектора не коштувала вам життя», — наголосив Сергій «Флеш», звертаючись до військовослужбовців на передовій.

Нагадаємо, в Україні розробили та успішно протестували в бойових умовах унікальні дрони-перехоплювачі нового покоління.

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