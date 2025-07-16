Росія завалює фронт чужою зброєю: як Північна Корея рятує армію Путіна

Іван Тимочко

Реклама

Росія виявилася нездатною вести повномасштабну війну без зовнішньої допомоги. Армія Путіна масово закуповує зброю, техніку та боєприпаси у Північної Кореї, Ірану та Китаю.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, РФ купує у КНДР не лише артилерійські снаряди, а й стрілецьку зброю, міномети, реактивні системи залпового вогню. Водночас з Ірану надходять комплектуючі до ракет, екіпірування та інше військове обладнання.

Реклама

«Росія не здатна вести наступальні операції самостійно. Вони змушені закуповувати озброєння, контрабандою завозити деталі з Європи та покладатися на Північну Корею як на хаб між Китаєм і РФ», — наголосив Тимочко.

Експерт також додав, що російське ракетне виробництво періодично зупиняється через відсутність необхідних імпортних деталей. За його словами, спроби замістити імпорт поки не дали стабільного результату.

Ба більше — через ризики нової хвилі мобілізації РФ намагається залучати іноземців до армії. Це свідчить про серйозні внутрішні проблеми з ресурсами.

Нагадаємо, нещодавно видання Bild написало, що Росія начебто готує новий масштабний наступ на другу половину літа. Однак в українському ЦПД це спростували, пояснивши, що окупанти намагаються наступати загалом ще від минулого року, але «нових наступів», як таких, немає.

Реклама

Своєю чергою Axios із посиланням на джерела поінформував, що Путін під час телефонної розмови з Трампом 3 липня заявив, що протягом наступних 60 днів планує активізувати зусилля щодо захоплення українських територій до адмінкордонів, де Росія вже має значну присутність.