Росія атакувала ракетами Сумщину: рятувальники уточнили кількість загиблих

Наслідки ракетної атаки на Сумщині / © ДСНС

Реклама

Сьогодні вранці Сумщину сколихнув російський ракетний удар, який призвів до трагічних наслідків. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє ДСНС України.

Удар спричинив масштабну пожежу, значних руйнувань зазнав житловий сектор. Під час гасіння вогню рятувальники потрапили під повторний обстріл з боку ворога. Незважаючи на смертельну небезпеку, попри постійні ризики, всі осередки загоряння були успішно ліквідовані.

Реклама

Наслідки влучання на Сумщині. / © ДСНС

Атака на Сумщині / © ДСНС

Наслідки ракетного удару на Сумщині. / © ДСНС

Нагадаємо, 12 вересня, армія Росії атакували околиці Сум та область дронами ракетами — внаслідок ударів загинули три особи. Близько 06:00 росіяни атакували двома безпілотниками промислову зону в Сумах. Там загинув 65-річний охоронець підприємства.

Також у ніч проти 12 вересня російська армія атакувала Україну 40 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 33 ворожих БпЛА.