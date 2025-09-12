ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
282
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала ракетами Сумщину: рятувальники уточнили кількість загиблих

Ранкова атака на Сумщину: двоє загиблих, масштабна пожежа та небезпечна робота рятувальників.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Наслідки ракетної атаки на Сумщині

Наслідки ракетної атаки на Сумщині / © ДСНС

Сьогодні вранці Сумщину сколихнув російський ракетний удар, який призвів до трагічних наслідків. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє ДСНС України.

Удар спричинив масштабну пожежу, значних руйнувань зазнав житловий сектор. Під час гасіння вогню рятувальники потрапили під повторний обстріл з боку ворога. Незважаючи на смертельну небезпеку, попри постійні ризики, всі осередки загоряння були успішно ліквідовані.

Наслідки влучання на Сумщині. / © ДСНС

Наслідки влучання на Сумщині. / © ДСНС

Атака на Сумщині / © ДСНС

Атака на Сумщині / © ДСНС

Наслідки ракетного удару на Сумщині. / © ДСНС

Наслідки ракетного удару на Сумщині. / © ДСНС

Нагадаємо, 12 вересня, армія Росії атакували околиці Сум та область дронами ракетами — внаслідок ударів загинули три особи. Близько 06:00 росіяни атакували двома безпілотниками промислову зону в Сумах. Там загинув 65-річний охоронець підприємства.

Також у ніч проти 12 вересня російська армія атакувала Україну 40 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 33 ворожих БпЛА.

Дата публікації
Кількість переглядів
282
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie