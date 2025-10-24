Росія завдала "звірячого" удару по Харкову: що відомо

Реклама

Росія завдала чергового удару по Харкову — цього разу ворог атакував цивільне транспортне підприємство. Внаслідок влучання ворожого БпЛА постраждали двоє чоловіків, їх госпіталізовано.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, о 15:56 сталося влучання ворожого дрону типу «Ланцет».

Внаслідок вибуху постраждали двоє цивільних чоловіків — 59 та 66 років. Вони зазнали вибухових травм.

«Постраждалих госпіталізували. Зараз лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу», — повідомив Синєгубов.

Голова ОДА підтвердив, що внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджено вантажний автомобіль. На місці працюють відповідні служби, деталі інциденту ще з’ясовуються.

Нагадаємо, російські війська 24 жовтня масовано обстріляли житлові квартали Херсона із реактивних систем залпового вогню та ударних дронів. Унаслідок атаки загинули троє людей, серед них жінка, яка перебувала у маршрутному таксі, а ще 11 мирних жителів, зокрема 16-річний підліток, дістали поранення.

Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі й об’єкти інфраструктури. Постраждалі перебували як на вулиці, так і у власних оселях під час ударів. Семеро поранених госпіталізовано до лікарень.