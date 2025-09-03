Росія зазнала втрат, а Путін блефує: що приховує Кремль на фронті

Знищений танк РФ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На початку 2025 року поширювалися чутки, що літній наступ Росії стане вирішальною кампанією вторгнення в Україну. Багато хто вважав, що українська армія ослабла до межі, а сам Путін у березні заявив, що “є підстави вважати, що ми можемо добити” українські війська. Здавалося, що Москва нарешті здолає опір України та здобуде перемогу.

Про це йдеться в матеріалі Atlantic Council.

Але серпень закінчився, і стало очевидним: масштабний літній наступ Путіна зазнав провалу. Російська армія не змогла прорвати лінію фронту та захопити жодного великого міста. За оцінками експертів, загальний поступ російських військ за три літні місяці склав лише близько 0,3% території України. Стратегічні цілі, зокрема місто Покровськ на сході країни, залишаються під контролем українських військ.

Плани Кремля щодо просування на Сумську та Харківську області також не вдалися. Наприкінці червня Путін заявляв, що “вся Україна наша” і загрожував захопити Суми, прагнучи створити так звану “буферну зону безпеки”. Проте до кінця літа його війська опинилися у прикордонних селах і були змушені відступити після серії невдач.

Втрати Росії виявилися значними. Хоча Кремль не розкриває дані про загиблих, відкриті джерела та аналітика вказують на десятки тисяч втрат лише за літній період. Як зазначив німецький журналіст Юліан Репке (BILD), будь-який аналіз літнього наступу веде до одного висновку – він провалився.

Цей провал розвінчує міф про неминучу перемогу Росії. Тривалий час світ сприймав Росію як непереможну силу, перебільшуючи її військову міць. Серед найгучніших помилкових уявлень – критика України з боку президента США Дональда Трампа за захист від агресії та визнання Росії як країни, “яка завжди перемагає”.

Кремль перебільшує успіхи на фронті, намагаючись залякати Захід

Не маючи реальних даних про прогрес на полі бою, Кремль активно перебільшує свої досягнення, намагаючись змусити західних політиків сумніватися в ефективності підтримки України. “Кремль намагається переконати Захід, що Росія неминуче досягне своїх військових цілей на полі бою, тому Україна має поступитися російським вимогам, а Захід, отже, має припинити підтримку України”, — зазначили експерти Американського інституту вивчення війни 30 серпня.

Проте факти на місцях говорять про інше. Поки Путін демонструє “невпинний наступ” та “непереборний тиск”, його армія досі веде бої за невеликі села, розташовані всього в кількох кілометрах від вихідних позицій, які були зайняті ще на початку повномасштабного вторгнення понад три з половиною роки тому. За останні тисячу днів Росія окупувала лише близько одного відсотка території України та не захопила жодної обласної столиці. Найбільше місто, яке на короткий час контролювали російські війська, — Ростов у Росії, у червні 2023 року під час заколоту ПВК “Вагнера”.

Залякування західних лідерів стало одним із головних “досягнень” Путіна у війні, де його армія показала себе значно гірше, ніж очікувалося. Брязкання зброєю допомагає Кремлю ігнорувати реалії поля бою, спираючись на небажання Заходу активно протистояти Москві. Проте з кожним новим доказом обмеженості російських сил це небажання стає важче виправдати.

Важливо не недооцінювати загрозу, що йде від путінської військової машини. Російська армія перевершує більшість європейських збройних сил, має в своєму арсеналі безпілотники, ракети та авіацію, а також безжалісну політичну волю. Водночас перемога Росії в Україні далеко не неминуча.

Провал літнього наступу Кремля — наочний сигнал, що вторгнення йде не за планом. Путін все ще сподівається здобути перемогу блефом, але його армія набагато вразливіша, ніж хотілося б показати. Якщо Україна отримає належну підтримку від союзників, вона здатна зламати перебіг бойових дій на свою користь і змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Раніше повідомлялось, що російське командування перекидає підрозділи морської піхоти та "ВДВ" до Донецької області, готуючи масштабний осінній наступ.