Російські Ту-95МС на краю можливості: експерт помітив неочевидні докази успіху операції "Павутина"

Ту-95МС / © Getty Images

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Російські окупанти змушені максимально перевантажувати стратегічні бомбардувальники Ту-95МС по 6 крилатих ракет при ударах по території України. Це вказує на значні втрати авіації внаслідок спецоперації СБУ «Павутина».

Про це в ефірі «Еспресо» заявив авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап.

«Сьогодні росіяни вже виходять на крайні межі своїх можливостей. Якщо ми говоримо про літаки стратегічної авіації, то після спецоперації СБУ „Павутина“, їх можливості суттєво зменшились», — наголосив Криволап.

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Він додав, що у попередніх атаках Росія залучила лише 6 літаків Ту-95МС, кожен з яких ніс по 6 крилатих ракет.

«Це вказує на те, що вони максимально перевантажують ці літаки з надією, що вони долетять до авіабаз. Їм тепер потрібно літаки значно більше», — пояснив експерт.

Він також зазначив, що тепер російські бомбардувальники вилітають з авіабази «Оленья» до Каспійського моря на пускові рубежі, а потім повертаються туди ж.

«Вони бояться зараз сідати в „Енгельсі“. Адже не розуміють, скільки таких чудових вантажівок по всій Росії ще є», — зауважив Криволап.

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Окрім того, за словами аналітика, росіяни змушені ховати свої стратегічні бомбардувальники Ту-160 на авіабазі «Анадир», «бо до неї немає шляхів для вантажівок».

Тактика залякування та перевантаження літаків

Криволап також зауважив, що окупанти продовжують тактику залякування населення України.

«Використання 6 крилатих ракет на Ту-95МС є просто скаженим навантаженням для його крила. Адже вони не розраховані навіть на те, щоб запускати по 2-4 ракети, тому 6 крилатих ракет взагалі дуже складно», — підкреслив експерт.

Він додав: «Також варто відзначити, що росіяни продовжують свою стару тактику створення панічних настроїв так, щоб населення України не забувало боятись. Відповідно є така розпорошена кількість БПЛА та імітаційних цілей, а з іншого боку концентрація ударів на конкретних об’єктах».

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Нагадаємо, 1 червня 2025 року Служба безпеки України здійснила операцію «Павутина», у межах якої була уражена російська стратегічна авіація. За оцінками західних експертів і аналітичних центрів, зокрема НАТО та NBC News, достовірно підтверджено знищення щонайменше 10–13 літаків. Супутникові знімки компаній Planet Labs та Maxar вказують на серйозні пошкодження авіабаз «Біла» в Іркутській області та «Оленья» на півночі Росії — об’єкти, що розташовані за 1200–2500 км від України.

За декілька днів, 3 червня, було завдано удару по Кримському мосту. Це третя атака за час повномасштабної війни.

Також українські спецслужби готують нові операції проти РФ. Найближчим часом відбудеться те, що здивує світ.