Росія збільшує армію дронів, Україна утримує контроль на полі бою — Сирський зробив заяву

ЗСУ нарощують потужності БпС, РФ виготовляє сотні дронів щодня / © Олександр Сирський

Грудень 2025 року став першим місяцем, коли підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкодили приблизно стільки ж російських окупантів, скільки РФ мобілізує за місяць.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, лише за підтвердженими відеоданими ворог втратив понад 33 тисячі військовослужбовців, а реальні втрати є ще більшими.

Сирський подякував воїнам підрозділів безпілотних систем за високу результативність та зазначив, що минулий рік став періодом суттєвого прориву у розвитку дронової складової Збройних сил України. У 2026 році командування планує подальше нарощення спроможностей підрозділів БпС.

Водночас, за даними української військової розвідки, Росія також активно розвиває цей напрямок. Окупанти створили окремі війська безпілотних систем чисельністю близько 80 тисяч осіб, які 2026 року планують збільшити до 165,5 тисяч, а до 2030 року — майже до 210 тисяч військовослужбовців.

Крім того, держзамовлення РФ з виробництва далекобійних дронів за рік виконано на 106%, а російський воєнно-промисловий комплекс уже виготовляє понад 400 безпілотників типу «Шахед» щодоби.

Головнокомандувач наголосив, що ЗСУ чітко усвідомлюють масштаб майбутніх загроз і вже працюють над їх нейтралізацією. Зокрема, поставлено завдання формувати спеціалізовані підрозділи для виявлення та знищення ворожих дронових сил, пунктів управління й екіпажів БпЛА.

За даними Сирського, у грудні українські підрозділи безпілотних авіаційних комплексів виконали близько 339 тис. завдань, а наземні роботизовані комплекси — майже 2,1 тис. Загальна кількість уражених і знищених цілей безпілотниками зросла на 31%, а втрати особового складу противника — більш ніж на чверть.

Також у Збройних силах України запущено систему технічної підтримки підрозділів БпС та інформаційну систему підтримки виробників дронів.

«Той, хто має перевагу в кількості та якості безпілотних систем, зберігає більше своїх воїнів і ефективніше нищить противника», — наголосив Сирський, додавши, що Україна й надалі утримує перевагу у застосуванні FPV-дронів.

Нагадаємо, днями український FPV-дрон вперше збив російську «Герберу». Про повітряне перехоплення такого типу дрона без використання дорогих засобів ППО розповів генерал Черешня AIR успішно знищував ворожі розвідувальні БпЛА, зокрема типів Zala, Supercam, Merlin та Орлан.

Раніше стало відомо, що в Україні запустили виробництво нових ударних дронів «Батяр».