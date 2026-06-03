Росія збільшує кількість реактивних "Шахедів": "Флеш" попередив про нову загрозу

Радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов

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Російські окупаційні війська поступово збільшують частку реактивних ударних безпілотників під час своїх масованих атак на територію України. Ворог має намір ускладнити роботу нашої протиповітряної оборони та планує застосовувати нові модифікації дронів, які літатимуть зі значно вищою швидкістю.

Про це заявив радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Зростання загрози та протидія «Герань-3»

Частка реактивних ударних безпілотників типу «Шахед» під час масованих російських обстрілів постійно зростає. Хоча цей процес відбувається не надто швидко, військове керівництво цілком усвідомлює тенденцію і прогнозує подальше збільшення кількості таких дронів у повітряному просторі нашої держави.

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Наразі російські військові активно використовують для атак реактивні апарати модифікації «Герань-3». Ці безпілотники здатні розвивати швидкість близько 300 кілометрів на годину, проте українські сили протиповітряної оборони вже успішно працюють проти них та ефективно знищують ворожі цілі.

Плани ворога щодо «Герань-4» та підготовка України

У майбутньому окупанти планують перейти на використання більш небезпечних та швидкісних ударних дронів «Герань-4». Вони розраховують на те, що українським захисникам буде значно важче збивати цілі, які рухаються з такою високою швидкістю.

«Росіяни використовують зараз Герань-3 — і ми успішно проти них працюємо. Але вони будуть у майбутньому намагатися використовувати Герань-4. І вони сподіваються, що нам буде важко працювати по цілях, які літатимуть зі швидкістю 500 км/год», — пояснив радник міністра оборони України.

Швидкість цієї нової модифікації ворожих безпілотників становитиме від 400 до 500 кілометрів на годину. Однак Сергій Бескрестнов запевнив, що українські військові чудово розуміють стратегію росіян, уважно стежать за їхніми діями та вже зараз готують відповідні контрзаходи для надійного захисту неба.

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Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснив, що Росія теоретично здатна регулярно завдавати масованих ракетних ударів по Україні — приблизно раз на тиждень упродовж кількох місяців. Водночас на можливість таких атак впливають проблеми РФ із технікою, екіпажами стратегічної авіації та фізичним станом пілотів.

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