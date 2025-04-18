Росія збільшує кількість ударів дронами: експерт пояснив причину

Атака ворожих «Шахедів» / © ТСН.ua

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Російська терористична армія почала використовувати для атак по Україні більшу кількість дронів, серед яких «Шахеди», «Гербери» та «Молнії», щоб здешевити ведення війни та чинити психологічний тиск на населення.

Так пояснив дії ворога колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі телеканалу «Київ24».

«Насправді ворог шукає рішення, щоб здешевити війну, тому використовує будь-які можливості для того, щоб чинити і фізичний, і психологічний тиск на населення», — зауважив він.

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За словами експерта, саме тому ворог збільшуює виробництво «Шахедів» і використовує малі ФПВ-дрони в прикордонних зонах.

У зв’язку з цим, наголосив Храпчинський, важливим стає питання захисту українських міст від цих загроз.

«У нас є програма „Закрите небо“, яка дозволяє побудувати ешелоновану систему протиповітряного захисту радіоелектронною боротьбою з додатковими елементами — засобами ураження, які будуть використовуватися, скажімо „Браунінг“ або зенітні дрони», — сказав він.

Нагадаємо, у ніч проти 17 квітня російські війська атакували Дніпро декількома хвилями безпілотників «Шахед». Через атаку загинуло троє людей, ще десятки постраждали. У місті спалахнула низка пожеж та зафіксовано багато руйнувань.