Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Незважаючи на колосальні втрати, які у липні становили понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 солдатів РФ більше, ніж попереднього місяця, противник збільшує угруповання на 9 тисяч військових щомісяця. Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено.

Про це під час наради за підсумками діяльності Збройних Сил України в липні сказав головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський.

«Наші війська мужньо відбивали атаки ворога, який використовує тактику „тисячі порізів“, застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи», — повідомив він.

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Найскладніша ситуація, за його словами, склалася на Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках.

«Водночас на Північнослобожанському напрямку маємо успіхи у звільненні території Сумській області, продовжуємо вести бойові дії на Курщині», — додав Сирський.

У відповідь на активізацію Росією обстрілів української тилової інфраструктури, мирних міст, руйнування житлових будинків, вбивств цивільних, посилено протиповітряну оборону, масштабовано напрямок дронів-перехоплювачів повітряних цілей.

«В липні маємо помітні успіхи в застосуванні засобів DeepStrike — уражено десятки об’єктів воєнно-промислового комплексу противника. Наші безпілотники й інші засоби ураження суттєво знизили виробничі спроможності ВПК агресора, нанесли ураження його військовим об’єктам, зокрема складам „шахедів“ та інших видів озброєнь, військовим аеродромам й полігонам, оборонним, електромеханічним, хімічним та нафтопереробним заводам», — повідомив він.

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Крім того, завдяки удосконаленню системи управління БПЛА другий місяць поспіль тримається стала динаміка суттєвого зростання ефективності знищення противника та, як наслідок, посилення безпосередньої підтримки піхоти на полі бою.

Загальні втрати росіян у липні

Впродовж лише місяця ворог втратив понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця.

Незважаючи на це, противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця. Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено.

«Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ», — сказав Сирський.

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За його словами, триває корпусна реформа, щоб управління військами стало ефективнішим. Переважна більшість новостворених армійських корпусів прийняли свої смуги відповідальності та визначені комплекти військ.

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський наголошував, що кожен знищений солдат РФ наближає справедливий мир для України.

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