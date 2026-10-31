Росія збільшила кількість ударів по Україні на 58% під час перебоїв зі Starlink та розвідданими США

Термінал Starlink / © reuters.com

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Російські війська використали тимчасові перебої в роботі супутникових систем Starlink і Starshield, а також призупинення обміну розвідувальними даними між США та Україною для активізації повітряних атак.

Про це свідчить аналіз Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), підготовлений спільно з виданням The Telegraph.

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За наведеними підрахунками, від 12 до 24 жовтня Росія здійснила приблизно 4003 удари по Україні. Натомість у попередні 12 днів зафіксували близько 2527 атак. Таким чином, кількість ударів збільшилася на 58%.

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Дослідниця Росії в Інституті вивчення війни Катерина Шимків пояснила, що Україна використовує розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів для завчасного отримання попереджень про російські ракетні атаки.

За її словами, Москва, ймовірно, намагалася скористатися перебоями в передаванні таких даних, щоб полегшити проведення зимової кампанії повітряних ударів і завдати Україні більшої шкоди.

Аналітики зазначають, що тимчасова втрата доступу до частини розвідувальних даних і високошвидкісного супутникового інтернету ускладнила роботу української протиповітряної оборони. Через це військовим стало важче виявляти та перехоплювати російські ракети й безпілотники.

Зокрема, у період від 30 вересня до 11 жовтня українські сили в середньому знищували 87% повітряних цілей, запущених Росією. Однак від 12 до 23 жовтня цей показник знизився до 84,9%.

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Найвідчутніші зміни зафіксували одразу після початку перебоїв. Так, 12 жовтня українські військові перехопили 150 із 184 повітряних цілей — 81,5%. Наступного дня вдалося знищити 168 із 216 об’єктів, що становило 77,8%.

Паралельно російська армія активніше почала застосовувати ударні безпілотники, зокрема реактивні моделі «Герань-4» і «Герань-5».

Якщо до початку перебоїв із супутниковим зв’язком зафіксували 103 запуски цих типів дронів, то протягом наступного аналогічного періоду їхня кількість зросла до 382.

Збільшилася й інтенсивність застосування безпілотників Shahed-136. За підрахунками, наведеними в матеріалі, протягом 12 днів до 12 жовтня Росія запустила приблизно 1939 таких дронів. У наступні 12 днів кількість запусків сягнула 3219 — це приблизно на 66% більше.

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Дослідник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ерік Тірстен-Нюман зазначив, що цей епізод може спонукати Україну прискорити роботу над зменшенням залежності від американських технологій.

Раніше повідомлялося, що генеральний інспектор Міністерства оборони США не планує розпочинати незалежне розслідування щодо перебоїв у роботі супутникового зв’язку Starlink і Starshield в Україні.

Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін назвав Ілона Маска генієм і похвалився російським аналогом Starlink «Рассвет».

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