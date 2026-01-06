Росія збільшила штурми під Гуляйполем: військовий розповів, що насправді відбувається біля міста

Солдат РФ. / © Associated Press

На сході Запорізької області, на Гуляйпільському напрямку, російська армія збільшила кількість штурмових груп у два-три рази. Окупанти РФ також посилили мотострілкові бригади штурмовими полками «БАРС».

Про це розповів офіцер відділення комунікацій 154 ОМБр Артем «Крузак» в ефірі «Радіо Донбас Реалії».

За його словами, загарбники відправляють на фронт групи, готові до штурмових дій. Якщо раніше вони складалися з двох-трьох окупантів, то зараз — по п’ять-шість осіб. Кожна група обладнана системами РЕБ та озброєна рушницями для відстрілу FPV-дронів.

«Це та сама тактика „болотних зомбі“. Більша частина з них просто вибухає ще до того, як доходять до позиції», — розповів Артем «Крузак».

Військовий каже, що лише 5 січня у зоні відповідальності його підрозділу зафіксували понад сім таких груп.

Він також пояснив, що «БАРС» — це добровольчі підрозділи, що утворені з досвідчених військових. Вони виконують завдання розвідки, штурму та диверсій.

По словам офіцера, рельєф на Гуляйпфльском напрямку дозволяє армії РФ рухатися практично без перешкод. Саме ж місто Гуляйполе пошкоджене на 30-40%. Є значні проблеми з електромережами, газом та водопостачанням.

Нагадаємо, речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив, що окупанти змогли зайти на територію міста Гуляйполе. Окупанти застосовують тактику насичення міста живою силою. Для цього росіяни навіть знімають підрозділи з інших ділянок лінії фронту.

Водночас Сили оборони продовжують тримати оборону в Гуляйполі. Втім, противник намагається витіснити українських військових із займаних позицій, не зважаючи на значні втрати.