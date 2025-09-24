Росія збирається наступати на Харківщині: в ISW оцінили заяву Міноборони

Російські військові / © The Associated Press

Оприлюднена Міністерством оборони Росії заява про намір наступати в Харківській області свідчить, що Кремль і надалі має територіальні претензії, які виходять за межі чотирьох незаконно анексованих українських регіонів.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що 23 вересня Міноборони РФ заявило про продовження наступальної операції на Куп’янському напрямку. Така риторика суперечить попереднім заявам Кремля, що його «основні військові цілі» нібито обмежуються лише Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями.

«Російські чиновники, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, давно стверджують, що РФ хоче контролювати „лише“ Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську області як передумову для припинення війни», — нагадує ISW.

У звіті зазначається, що така заява, ймовірно, має на меті виправдати перед російським суспільством і військовими нинішні спроби захоплення Куп’янська.

«Міністерство оборони Росії рідко так відкрито оприлюднювало свої оперативні наміри, як у дописі від 23 вересня, і, ймовірно, прагнуло використати цей допис для створення інформаційного ефекту», — зазначають аналітики.

У своєму повідомленні в соцмережах російське Міноборони заявило, що армія РФ продовжує наступ на Куп’янськ і нібито «частково оточила українські війська в місті». Водночас експерти ISW наголосили, що наразі немає геолокованих доказів, які підтверджували б такі твердження.

Нагадаємо, напередодні в ISW повідомили, що російські окупанти намагаються прорвати українські оборонні лінії на Куп’янському напрямку. За словами українського спостерігача Костянтина Машовця, російські війська, ймовірно, захопили Кіндрашівку на північ від Куп’янська. Загарбники використовують чисельну перевагу в піхоті, щоб атакувати в кількох районах. Однак, вони мають проблеми з перекиданням важкої техніки.

22 вересня у ЗСУ повідомили, що російська армія намагається просунутися до Куп’янська з північного напрямку. Ситуація там схожа на Покровськ, хоча і в меншому масштабі. У російських телеграм-каналах поширюють неправдиві заяви про оточення та захоплення Куп’янська, але ворог не взяв місто.