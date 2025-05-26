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- Війна
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Росія здійснює черговий масований ракетний обстріл України
Ворог атакує Україну крилатими ракетами.
Росія в ніч проти 26 травня атакує Україну крилатими ракетами та безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
«Група ракет на Черкащині та Київщині, курс — північно-західний», — йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомили, що ворожі ракети атакували Старокостянтинів на Хмельниччині.
Моніторингові канали повідомляють, що станом на 04:40 у Росії злетіли ще 4 борти стратегічних бомбардувальників Ту-96МС.
Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 26 травня в небо були підняти стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 25 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.