Росія здійснює черговий масований ракетний обстріл України

Ракета / © Associated Press

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Росія в ніч проти 26 травня атакує Україну крилатими ракетами та безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

«Група ракет на Черкащині та Київщині, курс — північно-західний», — йдеться у повідомленні.

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Моніторингові канали повідомили, що ворожі ракети атакували Старокостянтинів на Хмельниччині.

Моніторингові канали повідомляють, що станом на 04:40 у Росії злетіли ще 4 борти стратегічних бомбардувальників Ту-96МС.

Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 26 травня в небо були підняти стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 25 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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