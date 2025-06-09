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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну

Ворожа армія атакує Україну уночі 9 червня одночасно ракетами та дронами. Повітряна тривога тривала у багатьох регіонах країни.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ атакує Україну

РФ атакує Україну / © ТСН.ua

Росія в ніч проти 9 червня здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що наразі країна перебуває під атакою великої кількості ворожих уданих БпЛА.

Також ворог застосував ракети «Кинджал» для удару по Рівненщині.

Крім того, повідомляється про чисельні запуски балістичних ракет на Чернігівщину та Київщину з Брянської області РФ.

Раніше повідомлялося, що російські бомбардувальники Ту-22М3 в ніч проти 9 червня атакували ракетами цілі у Чорному морі.

Ми раніше інформували, що у Росії в ніч проти 9 червня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

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