Росія здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну

РФ атакує Україну / © ТСН.ua

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Росія в ніч проти 9 червня здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що наразі країна перебуває під атакою великої кількості ворожих уданих БпЛА.

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Також ворог застосував ракети «Кинджал» для удару по Рівненщині.

Крім того, повідомляється про чисельні запуски балістичних ракет на Чернігівщину та Київщину з Брянської області РФ.

Раніше повідомлялося, що російські бомбардувальники Ту-22М3 в ніч проти 9 червня атакували ракетами цілі у Чорному морі.

Ми раніше інформували, що у Росії в ніч проти 9 червня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

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